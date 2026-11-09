Inflación en México sube a 3.75% anual en octubre: Inegi

Inflación

La inflación general anual en México aumentó de 3.45% en septiembre a 3.75% en octubre, con lo que acumuló tres meses consecutivos al alza, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Durante el décimo mes del año, los precios al consumidor registraron un incremento mensual de 0.65%, superior al 0.36% observado en octubre de 2025.

El indicador mantiene una tendencia ascendente desde julio, cuando se ubicó en 3.12%. Para agosto llegó a 3.26% y en septiembre alcanzó 3.45%, hasta situarse en 3.75% en octubre. Con este resultado, la inflación permaneció por encima de la meta de 3% establecida por el Banco de México, aunque dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de ese objetivo.

Servicios y mercancías

El índice subyacente, que excluye los productos con precios más volátiles y permite observar con mayor claridad el comportamiento general de los precios, aumentó 0.34% mensual y 3.80% anual. En septiembre, este componente había registrado una variación de 3.75%.

Al interior del indicador, las mercancías subieron 0.22% durante octubre, mientras que los servicios tuvieron un incremento de 0.44%. En su comparación anual, los precios de las mercancías avanzaron 3.25% y los de los servicios 4.32%.

Entre las mercancías, los alimentos procesados, bebidas y tabaco presentaron un aumento anual de 4.53%, mientras que los productos no alimenticios registraron una variación de 2.15%. En el rubro de servicios, la educación tuvo el mayor incremento, con 5.84%; seguida de otros servicios, con 4.87%, y vivienda, con 3.53%.

Por su parte, el índice no subyacente, que contempla productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, presentó un aumento mensual de 1.75% y una variación anual de 3.59%.

Dentro de este componente, los productos agropecuarios registraron un incremento anual de 2.99%. Sin embargo, mientras las frutas y verduras aumentaron 13.19%, los productos pecuarios tuvieron una disminución de 3.61%.

Electricidad, verduras y transporte aéreo registran las mayores alzas

Entre los productos y servicios que más presionaron los precios durante octubre destacó el tomate verde, con un incremento mensual de 35.58%. También sobresalieron el transporte aéreo, que subió 26.36%; la electricidad, con 18.51%; el jitomate, con 9.68%, y el gas doméstico LP, con 3.67%.

El aumento en las tarifas eléctricas estuvo relacionado con la conclusión del subsidio de verano en 18 ciudades del país, lo que elevó los costos de este servicio durante el periodo.

En contraste, algunos productos y servicios registraron reducciones. Los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga bajaron 2.48%; la papa y otros tubérculos, 6.29%; el limón, 16.53%; la naranja, 8.90%; los plátanos, 4.83%, y el chile serrano, 8.98%.

Por finalidad de consumo, los seguros y servicios financieros encabezaron los incrementos anuales, con 7.55%. Les siguieron las bebidas alcohólicas y el tabaco, con 7%, así como los restaurantes y servicios de alojamiento, que reportaron un aumento de 6.20%.

En cuanto a la canasta de consumo mínimo, integrada por 170 bienes y servicios, el Inegi reportó un incremento mensual de 0.61% y una variación anual de 3.59% durante octubre.

Como antecedente, la inflación cerró 2025 en 3.69%, su nivel más bajo en cinco años. Esta cifra representó una reducción frente al 4.21% de 2024 y al 4.66% de 2023, luego del máximo de 7.82% registrado al cierre de 2022.