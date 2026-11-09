Marina asegura una tonelada de cocaína en Acapulco y hay seis detenidos

Decomiso de Cocaína Los casi mil kilos de droga fueron encontrados en una embarcación menor por parte de elementos de la SEMAR.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes 9 de noviembre de 2026 sobre el aseguramiento de aproximadamente una tonelada de cocaína en una operación de vigilancia marítima realizada al suroeste de Acapulco, Guerrero.

Reportan decomiso de una tonelada cocaína y seis detenidos

De acuerdo con el reporte oficial difundido por el titular de la SSPC a través de su cuenta en redes sociales, personal de la Armada de México, adscrito a la Secretaría de Marina (SEMAR), localizó y aseguró el cargamento a bordo de una embarcación menor. En el mismo operativo fueron detenidas seis personas que transportaban la droga.⁠

Durante una operación de vigilancia marítima al suroeste de Acapulco, Guerrero, personal de la Armada de México de @SEMAR_mx aseguró aproximadamente una tonelada de cocaína y detuvo a seis personas que transportaban la droga a bordo de una embarcación menor. Durante la administración de la Presidenta @Claudiashein, la Marina ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en el mar, evitando que millones de dosis de droga lleguen a las calles y pongan en riesgo la salud y la vida de nuestros jóvenes. Estos aseguramientos representan una afectación directa a las finanzas de las organizaciones criminales, al impedir que obtengan recursos para adquirir armas, fortalecer sus estructuras y generar violencia. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 9, 2026

García Harfuch destacó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum la Marina ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en el mar. Estas acciones, señaló, han evitado que millones de dosis de la sustancia lleguen a las calles y pongan en riesgo la salud y la vida de los jóvenes.⁠

El secretario subrayó el impacto de estos decomisos en las organizaciones criminales: “Estos aseguramientos representan una afectación directa a las finanzas de las organizaciones criminales, al impedir que obtengan recursos para adquirir armas, fortalecer sus estructuras y generar violencia”.⁠

Hasta el momento no se han difundido mayores detalles sobre la identidad de los detenidos, el valor estimado del cargamento ni la posible vinculación con algún grupo delictivo específico. La operación forma parte de las acciones permanentes de vigilancia marítima que realiza la Armada de México.