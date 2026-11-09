Paro Nacional del INE: ¿Qué estados suspenderán labores este 9 de noviembre y qué están exigiendo trabajadores?

INE Se convocó para nacional de trabajadores para este lunes. (cuartoscuro)

Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) llevarán a cabo un paro nacional este lunes 9 de noviembre debido a condiciones laborales. Alrededor de 750 módulos dejarán de dar servicio a lo largo del país.

¿Por qué hay paro del INE?

Además del escándalo que sacude al INE con las acusaciones de enriquecimiento ilícito contra su ahora expresidenta Guadalupe Taddei, trabajadores del organismo electoral han denunciado las condiciones laborales que sufren.

En entrevista con Azucena Uresti, Edgar Fernández, quien representa a los trabajadores del INE, habló sobre jornadas de trabajo que se extienden 12 horas con tan sólo 12 minutos de descanso. A esto se suman salario por debajo del mínimo.

Los trabajadores exigen un aumento salarial del cien por ciento para alcanzar dos salarios mínimos, mejor equipos de cómputo que reemplacen los dispositivos obsoletos actuales, jornada digna de lunes a viernes, un mejor programa de vacaciones, actualización de viáticos y otras prestaciones laborales, reconocimiento de antigüedad y más estabilidad laboral.

¿En qué estados habrá paro del INE?

El paro nacional afectará 750 módulos distribuidos a lo largo de 20 entidades federales. Los estados que unirán al paro incluyen:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Chiapas

Colima

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tlaxcala

Veracruz

Puede que esto también resulte en concentraciones afuera de las oficinas del INE en los estados mencionados. En la Ciudad de México, hasta el momento, no se contemplan cierres de vialidades en la Agenda de movilizaciones.