Aprueban en San Lázaro en lo general Presupuesto de Egresos del 2027

Con 372 votos a favor y 102 en contra los diputados dieron el visto bueno al proyecto de presupuesto del próximo año (Especial)

Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 — Después de más de seis horas de debate y con 372 votos a favor y 102 en contra, legisladores en San Lázaro dieron el visto bueno en lo general al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027 que contempla un gasto total de 10 billones 636 mil millones de pesos, lo que representa un aumento del 1.3 por ciento respecto a 2026.

Durante los debates y análisis del proyecto de presupuesto, se contempla un déficit de un billón 358 mil 558 millones 800 mil pesos. Del gasto total proyectado, el 69.9 por ciento corresponde al gasto programable, con 7 billones 432 mil 529.7 millones de pesos.

En la revisión del documento del Presupuesto de Egresos para el próximo año se establece que estos recursos se destinarán a financiar los programas sociales, prestación de servicios, construcción de infraestructura y obras públicas que requiere la población. El monto representa un crecimiento de 15 por ciento respecto a lo aprobado para 2026.

El 30.1 por ciento del PEF restante corresponde al gasto no programable estimado en 3 billones 203 mil 958.4 millones de pesos. A diferencia del programable, este rubro comprende obligaciones financieras y transferencias establecidas por ley. Casi la mitad se destinará al costo financiero de la deuda, que concentra el 49.2 por ciento; mientras que el 48.3 por ciento corresponde a las participaciones federales para estados y municipios.

PEMEX y CFE

En lo que respecta a las partidas para Pemex y la CFE, el documento refiere que en el caso de Petróleos Mexicanos, se marca una meta de balance financiero de 95 mil 103 millones de pesos y un límite de 118 mil 609 millones 169 mil 760 pesos para el pago de servicios personales.

En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, se fija un margen de balance financiero de 25 mil 49 millones 336 mil pesos y un techo de 94 mil 44 millones 496 mil 887 pesos para servicios personales.

Tras la votación en la Cámara de Diputados, se decretó un receso y la discusión del proyecto en lo particular continúa este el 10 de noviembre.

Sobre la revisión y destino de presupuesto a los distintos rubros, legisladores tuvieron puntos divergentes sobre las partidas para los distintos conceptos.

POSICIONAMIENTO

La morenista Dolores Padierna Luna dijo que la distribución de los recursos refleja las prioridades y compromisos del gobierno federal y destacó la asignación de 2.7 billones de pesos al sector salud, que tuvo un incremento de 11.3 por ciento, así como mayores partidas para el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud.

En la misma línea se pronunció el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, quien calificó la propuesta de acertada y señaló que los 10 billones 636 mil millones de pesos previstos privilegian a las personas y sus derechos por encima de los intereses de los negocios.

En tanto, la panista Margarita Zavala cuestionó el reparto que se hizo del gasto público y resaltó que no sólo se incrementó la deuda, sino que ejerce los recursos de manera inadecuada. Reclamo el que no se fortalezcan de manera justa las áreas de salud, educación de calidad y las universidades, mientras aumenta el presupuesto de La Escuela es Nuestra.

La Crónica de Hoy 2026