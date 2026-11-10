IMSS Estado de México Oriente fortalece prevención de riesgos laborales

Deslave en obra. Deslave en obra. (Protección Civil CDMX)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente fortalece la prevención de riesgos laborales en beneficio de 20 mil 526 trabajadores de 54 empresas, a través de la implementación del Programa Anual de Prevención de Accidentes de Trabajo (PAPAT).

Durante el primer semestre del año, personal de la Coordinación Auxiliar de Seguridad en el Trabajo IMSS Estado de México Oriente, ha brindado atención a poco más de medio centenar de empresas fabriles, productivas, manufactureras y comerciales, con el objetivo de identificar riesgos y mejorar las medidas preventivas en los centros laborales.

Para ello, ingenieros, especialistas en Seguridad en el Trabajo y Salud en el Trabajo realizaron 354 acciones de formación y capacitación, dirigidas a empresas, trabajadores y representantes patronales, a fin de impulsar una cultura de prevención y autocuidado en los espacios de trabajo.

Dentro del programa Institucional Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), el IMSS México Oriente ha otorgado 3,026 asesorías especializadas al 30 de septiembre del 2026, enfocadas a cuatro componentes prioritarios: prevención de accidentes en manos y tobillos, prevención de riesgos musculo esqueléticos, vigilancia de la salud en el trabajo y atención de factores de riesgo psicosociales. Estas acciones permitieron acompañar a empresas en la implementación de estrategias para proteger la salud y bienestar de su personal.

Además, se identificó que al corte de septiembre se cuenta con 187 evaluaciones de contaminantes del medio ambiente laboral dentro del Programa Nacional de Vigilancia Toxicológica, contribuyendo a la identificación y control de agentes que pueden representar riesgos para la salud de las personas trabajadoras.

Como reconocimiento al compromiso de las empresas con la seguridad y salud laboral, durante este periodo se efectuaron entregas de Distintivos ELSSA a centros de trabajo que han demostrado avances en la implementación de buenas prácticas preventivas. Destaca la participación de empresas estratégicas como Ferrovalle y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Además, el IMSS Estado de México Oriente desarrolló actividades de promoción y difusión de la cultura preventiva mediante foros especializados y otras acciones dirigidas a empresas afiliadas, consolidando el compromiso institucional de reducir los riesgos laborales y fortalecer ambientes de trabajo seguros y saludables.