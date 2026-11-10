Sheinbaum lamenta la crisis que enfrenta Paraguay por caída de Ueno bank

Sheinbaum opina sobre crisis en Paraguay por caída de Ueno bank

La presidenta Claudia Sheinbaum, calificó este martes de “muy lamentable” la crisis bancaria y política que atraviesa Paraguay tras la caída de Ueno bank y que provocó la destitución de Santiago Peña.

“Es muy lamentable lo que pasó en Paraguay”, expresó la mandataria en el Palacio Nacional durante su conferencia matutina.

El pasado 3 de noviembre, el Banco Central de Paraguay procedió contra Ueno bank tras detectar que su índice de solvencia descendió por debajo del 50% mínimo exigido, lo que paralizó sus operaciones y dejó temporalmente sin acceso a sus cuentas a numerosos clientes.

La entidad,con 2.9 millones de usuarios, recibió depósitos de instituciones públicas estimados en unos 800 millones de dólares, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social, responsable del pago de pensiones a miles de paraguayos.

La crisis también alcanzó a Peña, quien había sido accionista de una empresa vinculada al grupo propietario de Ueno Bank. Aunque intentó presentar su renuncia, el Senado lo destituyó el 6 de noviembre tras un juicio político y posteriormente fue detenido en el marco de una investigación penal por presuntas irregularidades. El exmandatario continúa negando las acusaciones.

Posteriormente, el Gobierno paraguayo activó mecanismos de devolución de depósitos.

Según el Banco Central, hasta el lunes habían recibido pagos el 93,1% de los clientes con cuentas cubiertas por la garantía estatal, mientras persiste la preocupación por los recursos públicos comprometidos.

Sheinbaum recordó el rescate bancario que México instrumentó después de la crisis financiera de 1994 mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), cuyos pasivos se trasladaron posteriormente a obligaciones públicas.

“Aquí en el 94 (1994) quien pagó fue el pueblo. Seguimos pagando”, afirmó. Además señaló que el problema del programa fue también la corrupción.