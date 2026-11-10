Sin presentarse a sesiones, senadora morenista Karina Ruiz pide licencia por un mes; ha cobrado mas de 350 mil pesos

Karina Ruiz es senadora migrante de Morena

Luego de casi tres meses de ausencias justificadas y sin justificar, la senadora de Morena Karina Ruiz solicitó licencia a partir de este martes 10 de noviembre al 15 de diciembre , es decir para cubrir lo que resta del periodo ordinario de sesiones y garantizar el pago de su dieta.

La senadora migrante, quien no puede salir de Estados Unidos ante la posibilidad de perder su permiso de residencia o estatutos de “dreamer” ha sido fuertemente cuestionada incluso al interior de Morena por sus inasistencias a las sesiones del Senado y por su situación migratoria que le impide asistir a las sesiones.

Karina Ruiz quien tiene residencia en Phoenix Arizona no se ha presentado ni una vez en este periodo ordinario de sesiones.

Hasta ahora el senado le ha justificado 12 ausencias y lleva 6 más sin justificación.

Tras el llamado de su bancada ante la ola de críticas por cobrar hasta ahora más de 335 mil pesos sin presentarse a trabajar, la legisladora originaria de Tlalnepantla Estado de México solicitó licencia por tiempo definido para separarse de sus funciones legislativas hasta el próximo 15 de diciembre.

De esta manera, se reincorporará a su escaño el 16 de diciembre, un día después de que concluya el periodo ordinario de sesiones, con lo que podrá mantener el cobro de su dieta mensual.

Desde hace tres meses la senadora se encuentra en Estados Unidos en espera de la conclusión de su trámites para obtener la nacionalidad de ese país, gestión que no tiene un término definido de tiempo.

Esta legisladora vive en Estados Unidos cobijada por el Programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia(DACA, por sus siglas en inglés).

El caso ha generado cuestionamientos porque Ruiz acumula 18 inasistencias, de acuerdo con los reportes más recientes: 12 justificadas y seis que ya no cuentan con justificación.

Además, no ha acudido presencialmente a ninguna sesión del actual periodo ordinario, iniciado el pasado 1 septiembre.

Uno de los puntos centrales de la controversia es el artículo 62 del Reglamento del Senado, que establece que la presidencia de la Mesa Directiva no puede justificar más de seis inasistencias de un legislador durante un periodo ordinario, salvo las excepciones previstas para determinados motivos de salud y otras circunstancias específicas.

A su vez, el artículo 15 contempla que la suplencia se hace efectiva cuando el senador propietario solicita y obtiene licencia o deja de asistir a diez sesiones consecutivas del pleno sin licencia o causa justificada.

La situación de Ruiz también había sido objeto de llamados de atención dentro de Morena. El coordinador parlamentario, Ignacio Mier, la había emplazado a solicitar licencia para permitir que su suplente, Octavia Hernández Farret, asumiera las funciones legislativas y participara en las votaciones.

De hecho, Hernández Farret ya había ocupado temporalmente el escaño durante dos días en septiembre, cuando fue requerida para participar en la discusión de la reforma constitucional sobre el requisito de nacionalidad mexicana para ocupar la Presidencia de la República y las gubernaturas. Posteriormente, Karina Ruiz notificó su reincorporación a partir del 1 de octubre.

Otro aspecto que ha alimentado las críticas es el monto de los recursos públicos que habría recibido durante su ausencia.

De acuerdo con los señalamientos difundidos sobre el caso, la senadora habría cobrado alrededor de 335 mil pesos en dietas mientras permanecía en Estados Unidos y no asistía a las sesiones presenciales.