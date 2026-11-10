El “cuarto Azul”, del Hospital Juárez de México, se moderniza en favor de médicos y pacientes

Hospital Juárez de México Doctor Agustín Rodríguez, encargado del Servicio de radiodiagnóstico e imagen hospital Juárez de México, resaltó que la modernización y ampliación del servicio de radiodiagnóstico e imagen, llamado "cuarto azul" permite realizar una mayor interpretación de estudios, al contar con más equipos (Adrián Contreras)

La ampliación y modernización del “cuarto azul”, en el Hospital Juárez de México, permitirá hacer más rápida la interpretación de diferentes estudios de radiología e imagen en favor de médicos y de los propios pacientes.

En entrevista con Crónica, el encargado del Servicio de radiodiagnóstico e imagen Hospital Juárez de México, Agustín Rodríguez Blas, médico Radiólogo con Alta Especialidad en Radiología Vascular e Intervencionismo, destacó la importancia de contar con un espacio más amplio, más computadoras y sistemas más modernos, si se toma en cuenta que en dicho nosocomio se realiza en promedio al mes, alrededor de 6,600.

Subrayó que, lo que cambió fue el aporte tecnológico, lo cual es de suma importancia, ya que de los 6,600 estudios mensuales, por lo menos el 80% de estos, requieren de la interpretación de un médico radiólogo.

Puntualizó que de ese total, alrededor de 300 son resonancias magnéticas, unas 1,500 tomografías y 3,400 estudios de rayos X en general: cráneo, tórax, abdomen), lo que deja ver “la enorme de demanda de estudios” en el hospital.

Uno de los principales avances es la incorporación de una plataforma híbrida de información radiológica y almacenamiento de imágenes, conocida como PACS/RIS, que permite consultar estudios de manera segura y facilitará su disponibilidad para los médicos tratantes.

La capacidad creció prácticamente en un 100% porque el espacio era muy reducido que era insuficiente por la cantidad de médicos y además hay médicos que vienen a rotar de otros hospitales y a veces, prácticamente los médicos debían esperar su turno, hoy no es así.

cuarto azul El servicio de radiodiagnóstico e imagen del Hospital Juárez de México, realiza en promedio al mes, alrededor de 6,600 estudios de resonancias magnéticas, tomografías, estudios de rayos X, entre otros (Adrián Contreras)

Las 10 computadoras cuentan con tecnología de vanguardia para poder realizar las interpretaciones con monitores especiales que tienen pixelaje especial para poder identificar claramente las lesiones de alguna patología, “tenemos dos monitores especiales para el área de mastografía con monitores de 5 píxeles lo que brinda una resolución de alta calidad”, refirió.

Contamos con equipos de tomografía, resonancia magnética, cinco equipos de ultrasonido, dos salas de mastografía, tres salas de rayos X digitales, dos de ellas se están instalando, y equipos de rayos X portátiles, detalló.

Todos estos equipos generan imágenes y estudios de acuerdo a cada área y la información se concentra en un sitio donde hay sistemas de cómputo, base de datos y de ahí se distribuyen todas las imágenes al hospital y al cuarto azul, en donde los médicos residentes o adscritos interpreten los estudios que se generaron.

Además del cuarto azul, no es la única sala de interpretación, ya que donde se hacen las tomografías o resonancias también tienen computadoras, y desde ahí pueden analizar los resultados.

cuarto azul HJM Médicos radiólogos cuentan con computadoras de vanguardia para realizar las interpretaciones de estudios y poder identificar lesiones de alguna patología (Adrián Contreras)

EL CUARTO AZUL

Durante un recorrido por el cuarto azul, inaugurado hace apenas poco más de dos semanas, este diario constató que en cuanto se ingresa se siente la climatización del área, para el adecuado funcionamiento de los equipos de cómputo (son 10 computadoras), cuenta con iluminación que se puede atenuar o intensificar, según lo requiera el médico al analizar el resultado de un estudio.

En el lugar, el doctor Rodríguez Blas explicó que los radiólogos realizan las interpretaciones sin distracciones, en las condiciones idóneas para interpretar los estudios y emitir resultados de calidad y oportunos para médicos y los pacientes.

Además, se reducen gastos, porque las radiografías ya no se imprimen, ya todos los resultados se transmiten por computadora.

“Contamos varios médicos residentes: ocho, de cuarto año; cinco, de tercer año, cinco de segundo año y seis de primer año, cada uno de ellos tiene un rol para poder apoyarse con sus adscritos e interpretar los estudios”, además, todos los médicos radiólogos cuentan con certificación por parte del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen y la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica que son los residentes, está avalada por la UNAM", enfatizó.

Esto ha llevado a que el Hospital Juárez de México, al ser además un hospital escuela recientemente cuente con la Especialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, que tiene una duración de 4 años.

La metodología de entrega de resultados permite que prácticamente cuando el paciente llega con su médico tratante más del 90% de los estudios generados ya están interpretados cuando lo recibe el médico lo que ayuda a eficientar el reporte de tratamiento que el médico vaya a dar a cada paciente.

Enfatizó el apoyo del director general del HJM, Gustavo Esteban Lugo Zamudio, para la actualización de todos los equipos, “puedo decir orgullosamente que el servicio de Radiología e Imagen del hospital Juárez de México está actualizado prácticamente al 90% si no es que casi casi al 100% en equipos nuevos”, lo que permite atender a sus pacientes de manera más ágil.