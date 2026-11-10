Gobierno de México reporta reducción del 50% en homicidios dolosos: promedio diario baja a 43.4 en octubre de 2026

Claudia Sheinbaum Fotografía cedida este martes por la presidencia de México de su mandataria, Claudia Sheinbaum, asistiendo a una rueda de prensa en el Palacio Nacional en la Ciudad de México (México). Foto: EFE (Presidencia de México/EFE)

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó una disminución del 50% en el promedio diario de homicidios dolosos desde el inicio de su administración. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio pasó de 86.9 casos diarios en septiembre de 2024 a 43.4 en octubre de 2026, lo que equivale a 43 homicidios dolosos menos cada día.

Claudia Sheinbaum reporta baja de homicidios dolosos en México

La secretaria ejecutiva del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, presentó el informe de incidencia delictiva con corte al 31 de octubre de 2026, elaborado con información de las 32 fiscalías estatales. Señaló que la tendencia a la baja se ha mantenido de forma sostenida.

En el periodo enero-octubre de 2026, siete entidades concentraron el 52.5% de los casos:

Estado de México (10.6%)

Guanajuato (8.2%)

Baja California (8.1%)

Sinaloa (7.8%)

Chihuahua (7.5%)

Guerrero (5.4%)

Morelos (4.9%).

Al comparar los primeros diez meses de 2026 con el mismo lapso de 2025, las 32 entidades federativas redujeron su promedio diario; las mayores bajas se registraron en:

San Luis Potosí (-77.0%)

Nayarit (-71.8%)

Quintana Roo (-57.7%)

Baja California Sur (-54.1%)

Nuevo León (-50.1%)

El Gobierno federal atribuye estos resultados a la Estrategia Nacional de Seguridad, coordinada por el Gabinete de Seguridad, que combina acciones de inteligencia, disuasión y atención a las causas de la violencia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 30 de octubre de 2026 se detuvo a 74 mil 033 personas por delitos de alto impacto; se aseguraron 37 mil 625 armas de fuego; 588.6 toneladas de droga (incluyendo más de 2 mil 570 kilogramos y más de 9.6 millones de pastillas de fentanilo); y se desarticularon 2 mil 841 laboratorios y áreas de concentración de metanfetaminas en 24 estados.

En el eje de Atención a las Causas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló acciones de prevención social.

Los delitos de alto impacto también bajaron 36%, al pasar de un promedio diario de 636.6 en octubre de 2024 a 409.4 en octubre de 2026. El robo de vehículo con violencia se redujo 52% (de 149.1 a 72.2 casos diarios).

Impacto en la pacificación del país

La disminución se traduce en un entorno de mayor seguridad para la población. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la percepción de inseguridad se ubicó en 58.1% en el tercer trimestre de 2026, el mínimo histórico desde 2013. La percepción de inseguridad en la colonia bajó 28%, de 50.1% en 2018 a 35.9% en 2026, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

Estos avances refuerzan el proceso de pacificación nacional al reducir la violencia letal, debilitar redes delictivas y atender factores estructurales. El Gobierno federal subrayó que la tendencia a la baja se mantiene y que se continuará trabajando de manera coordinada con las entidades federativas para consolidar estos resultados.