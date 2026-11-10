Pagos digitales no sustituirán el uso de efectivo, asegura Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la implementación de pagos digitales y electrónicos en el país no implicará la eliminación del dinero en efectivo, por lo que los establecimientos podrán continuar aceptando este método de pago de manera habitual.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria federal explicó que la incorporación de mecanismos de cobro digital se realizará de manera gradual, con el propósito de facilitar las transacciones cotidianas, agilizar trámites y ofrecer mayor seguridad a la población.

Sheinbaum señaló que durante una visita reciente a una comunidad de Chiapas, una mujer le manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno prohibiera el uso de efectivo.

Al respecto, la presidenta aclaró que no existe esa intención y reiteró que el dinero en efectivo continuará siendo una alternativa para realizar compras y pagos.

“Me dijo: ‘Oiga, no vaya a quitar el efectivo’. No, el efectivo no se va a quitar, se va a ir impulsando que poco a poco haya mayor cobros digitales (...) pero no es que vayamos a decir que ya está prohibido el pago en una tienda en efectivo, no, ese sigue estando permanente”, expresó.

La titular del Ejecutivo federal indicó que la estrategia busca que, paulatinamente, más personas adopten los pagos electrónicos, al considerar que estos mecanismos pueden simplificar la vida cotidiana y contribuir a que las operaciones sean más seguras.

Asimismo, precisó que existen sectores en los que sí se contempla establecer el uso obligatorio de medios de pago digitales, particularmente en la compra de combustibles y en las casetas de peaje.

En el caso de la adquisición de gasolina, explicó que la medida tiene como uno de sus objetivos combatir el llamado huachicol fiscal, mediante un mayor control y seguimiento de las operaciones comerciales relacionadas con los combustibles.

Por otra parte, recordó la experiencia de la Ciudad de México con la incorporación del pago electrónico en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde inicialmente existieron dudas entre los usuarios sobre la utilización de tarjetas para ingresar al servicio.

Sin embargo, destacó que con el paso del tiempo este mecanismo fue ganando aceptación entre la población, al grado de que actualmente muchos usuarios lo prefieren por la facilidad y rapidez que representa.

La presidenta también señaló que la incorporación de estos sistemas ha contribuido a incrementar los ingresos del transporte público.