Segundo tirador en asesinato de Carlos Manzo; tenía 16 años y fue reclutado en un anexo: García Harfuch

Segundo tirador en asesinato de Carlos Manzo; tenía 16 años y fue reclutado en un anexo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó durante la conferencia matutina, que el segundo tirador involucrado en el homicidio de Carlos Manzo era un adolescente de 16 años, quien murió durante el atentado. Además, reveló que el joven habría sido reclutado en un centro de rehabilitación, conocido como anexo y que las personas responsables de incorporarlo a la organización criminal ya fueron detenidas.

Durante su intervención, el funcionario detalló los avances de las investigaciones relacionadas con el asesinato, por el que hasta el momento se ha detenido a 34 personas presuntamente vinculadas con el caso.

Como parte de los resultados del Plan Michoacán, señaló algunas de las capturas más relevantes, por ejemplo, las de dos presuntos líderes criminales identificados como «R1» y «R2», quienes encabezaban la organización delictiva conocida como «Los R», señalada por su presunta relación con el homicidio del candidato.

Por otra parte, García Harfuch presentó un balance de los resultados de las acciones de seguridad implementadas en Michoacán, donde se reporta la detención de mil 424 personas por diversos delitos.

De esta cifra, 188 corresponden a presuntos extorsionadores, quienes, en su mayoría, afectan a productores y trabajadores del sector agrícola, una de las actividades económicas más importantes de la entidad.

Asimismo, informó sobre el aseguramiento de 860 armas de fuego, 19 mil 617 kilogramos de droga, así como 16 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración utilizadas presuntamente para actividades delictivas.

El secretario destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para debilitar las estructuras criminales que operan en Michoacán, combatir la extorsión y avanzar en el esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo.

Señaló que continúan las investigaciones y los operativos para detener a los responsables de los hechos violentos y desarticular a los grupos delictivos que mantienen presencia en la entidad.