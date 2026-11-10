Viajará Sheinbaum a China para acudir a la APEC; se reunirá con Xi Jinping.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con su homólogo de China, Xi Jinping en el marco de la APEC

La presidenta Claudia Sheinbaum viajará a China del 15 al 20 de noviembre para participar en la 33 Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde sostendrá encuentros bilaterales con mandatarios de las economías integrantes, entre ellos, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping.

La presidenta Sheinbaum, confirmó hace unos días el encuentro con su homólogo de China , pero no detalló los asuntos que se abordarán ni los acuerdos que México buscará alcanzar durante las conversaciones.

Esta reunión es uno de los aspectos más relevantes de esta visita pues Sheinbaum buscará fortalecer los vínculos entre ambos países y promover una agenda de colaboración económica y diplomática.

Aunque el presidente de Estados Unidos Donald Trump también acudirá a ese Foro, no hay información sobre la posibilidad de que Sheinbaum se reúna con el mandatario.

La reunión de líderes económicos se realizará los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad de Shenzhen, China.

El encuentro también contempla impulsar el diálogo y la cooperación en áreas fundamentales para el desarrollo económico, como comercio, inversión, innovación tecnológica y desarrollo sostenible.

La secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, notificaron al l Senado de este viaje que representa una oportunidad estratégica para impulsar la diversificación comercial de México, atraer inversiones productivas y fortalecer su participación en una de las regiones de mayor dinamismo económico a nivel mundial.

La administración federal considera que la participación de Sheinbaum permitirá llevar a los principales actores económicos de la región las prioridades del denominado Plan México, particularmente en materia de atracción de capitales, apertura de nuevos mercados y fortalecimiento de las cadenas de suministro.

La Cancillería destacó que estos encuentros permitirán ampliar la interlocución de México con sus socios de Asia-Pacífico y otras economías participantes, bajo principios de respeto a la soberanía, diálogo y desarrollo compartido.

La visita adquiere especial relevancia por el interés de México de consolidar relaciones económicas más diversificadas, fortalecer sus oportunidades de inversión y ampliar su participación en los mercados internacionales.

Otro de los objetivos estratégicos del viaje será fortalecer la posición de México como próximo anfitrión de APEC en 2028.

El gobierno federal considera que la participación de la presidenta en esta edición permitirá estrechar relaciones con las economías integrantes y construir desde ahora los canales de comunicación y cooperación necesarios para organizar la reunión que tendrá lugar en territorio mexicano dentro de dos años.

La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que esta interlocución de alto nivel contribuirá a consolidar la presencia de México en la región Asia-Pacífico y a proyectar sus prioridades económicas ante los principales socios comerciales.