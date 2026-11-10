Fiscal morelense: indagatorias a fondo para dar con autores materiales del homicidio del regidor Gabriel Rivas

Fiscal General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron señaló que en las próximas horas se entregarán citatorios a integrantes del Cabildo de Cuernavaca para que declaren ante el Ministerio Público

El Fiscal General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar precisó que en las próximas horas se entregarán citatorios a integrantes del Cabildo de Cuernavaca para que declaren ante el Ministerio Público, al tiempo que aseveró que se agotarán todas las líneas de investigación para hacer justicia y dar con el o los responsables materiales e intelectuales del homicidio del regidor Gabriel Rivas Ríos.

“En las próximas horas ya entregarán los citatorios para los integrantes del Cabildo -de Cuernavaca-, esto nos va a permitir avanzar en esa línea de investigación, además de lo que se hizo el siguiente día de los hechos, que fue el aseguramiento de las oficinas del regidor Gabriel Rivas, de la comparecencia de personal de la regiduría, la documentación que sea necesaria”, expresó.

Al respecto estableció que “no hemos descartado ninguna línea de investigación tanto en lo político como en lo social o las actividades que llevaba a cabo el regidor Gabriel Rivas”, por lo que, confirmó, como lo declaró en días pasados, ya hay un plan de investigación que va a agotar todas las líneas necesarias, para esclarecer los hechos.

En este mismo sentido, subrayó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum señaló el establecimiento de los hechos, primero en cuanto a quién ejecutó, pero también quién ordenó la ejecución es lo que estamos empeñados en hacer", señaló, al tiempo que subrayó que hay una colaboración estrecha por instrucciones de la Presidenta de México con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México y eso es muy importante porque nos están ayudando en la investigación correspondiente.

Además, el fiscal morelense puntualizó que es respetuoso de las expresiones de todas las asociaciones, pero señaló que la institución está abocada en la investigación y que la Fiscalía Morelos tiene la obligación de indagar y dar resultados. “Eso es lo que estamos haciendo”.