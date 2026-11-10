Uso de la IA en procesos de reclutamiento de personal, decide si eres o no candidato

Tatiana García Tatiana García, experta en evaluación y selección de talento recomienda utilizar "palabras clave" en el currículum vitae, porque ahora muchas empresas están utilizando Inteligencia Artificial en sus procesos de selección de candidatos

El uso de la Inteligencia Artificial en los procesos de reclutamiento de talento en las empresas, comienza a limitar el acceso tanto para jóvenes como adultos con experiencia laboral, porque muchas empresas comienzan a utilizar la IA como un primer “filtro”, en el análisis del currículum vitae.

En entrevista con Crónica, Tatiana García, con más de 27 años de experiencia en evaluación, selección y desarrollo de talento, así como en coaching ejecutivo y de jóvenes profesionales, advierte que en cuanto a contratación de jóvenes recién egresados “las empresas están haciendo hasta un 11% menos de contrataciones, porque la selección es más rápida, sin errores o errores mínimos”.

Certificada en impartición de cursos de capital humano y como consultora en Assessment Center para la evaluación y selección de talento ejecutivo y de alto potencial, señala que en el caso de los ejecutivos o personas desempleadas también está influyendo el tema de las tecnologías.

“Un reto al que se están enfrentando son estas nuevas formas de las empresas en la selección de personal al usar sistemas de seguimiento de aspirantes (ATS por sus siglas en inglés), para facilitar el proceso de selección y que muchas de estas personas no conocen”.

LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA CONTRATAR PERSONAL

Tatiana García explica que en la actualidad jóvenes, ejecutivos o gente con más años de experiencia se enfrentan a los sistemas para el reclutamiento de personal que escanea el currículum del aspirante al identificar palabras “clave” y con base en ello aprueban o descartan, para una siguiente fase.

“Las cifras son altas, casi un 70% de las empresas usan estas herramientas, y en el proceso de selección el primer filtro ya no va a ser una persona si no un sistema automatizado que analice tu currículum, y los aspirantes a un puesto de trabajo deben prepararse para eso”.

LAS PALABRAS CLAVE QUE LA IA IDENTIFICA

Con casi tres décadas asesorando a ejecutivos, líderes, estudiantes y recién egresados en procesos de empleabilidad, fortalecimiento de competencias y preparación para entrevistas y optimización de currículum, Tatiana resalta que las palabras “clave” deben ser específicas a la vacante a la que se aspira, y destacarla en el currículum.

Ejemplifica que si la vacante es para un puesto en logística de transportación, entonces en el currículum se debe priorizar esas palabras “porque si no, no te van a llamar o no vas a pasar el primer filtro para esa posición”, además, recomienda evitar sinónimos, ya que “el sistema automatizado no lo lee y pueden ser rechazados”.

CUIDADO CON EL FORMATO DE TU CURRÍCULUM

Otro aspecto importante es la presentación del currículum cerca de un 43% de los rechazos son por el formato del documento, por lo que recomienda no usar columnas, y no utilizar símbolos como estrellas, como en escala de conocimientos que ponen cinco estrellitas o bolitas, porque los sistemas automatizados no los reconoce.

Aunque la entrevista sigue siendo fundamental en el proceso de selección, ahora también se usan filtros previos: entrevistas pregrabadas o con inteligencia artificial.

Todo esto permite que sólo las personas mejor evaluadas lleguen al área de recursos humanos, lo que permite ahorrar mucho tiempo, porque el sistema califica los currículums y selecciona a los que tienen más porcentaje de coincidencias con el perfil de contratación que se busca.

En este contexto, Tatiana García vislumbra un cierre de año complicado en cuanto a contratación de personal, lo cual es preocupante, dijo, si se toman en cuenta datos del INEGI que, 33.1 millones de personas trabajan en la informalidad.

“Es el 55% de la Población Económicamente Activa (PEA) está en la informalidad, aunque es mucho mayor Oaxaca, con un 80%; Guerrero, 75%, en donde hay menos oportunidades laborales, y esto es algo que se tiene que trabajar entre sociedad, empresas y gobierno para generar condiciones para que las personas puedan emplearse”.

En el tema de empleabilidad, sostiene, estamos en un momento de transformación y las personas debemos capacitarnos en nuevas tecnologías, “tenemos que entrarle de lleno a esto, porque va a ser la manera como vamos a seguir trabajando”.

Jóvenes y adultos, tiene capacitarse, aprender, conocer el uso de estas nuevas herramientas, familiarizarse con su uso para tener mejores oportunidades.