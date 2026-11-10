Inscribirá Senado en letras doradas nombre de Cuauhtémoc Cárdenas

Ciudadanos asistieron al Palacio de Bellas Artes para despedirse de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, reconocido como líder histórico y moral de las izquierdas (EFE)

En medio de cuestionamientos sobre su legado democrático, el Senado aprobó con 101 votos a favor y uno en contra de la panista Lilly Téllez, inscribir en letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones de esta soberanía el l nombre de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fallecido hace unas semanas.

El homenaje a Cárdenas abrió un debate sobre el legado democrático del ingeniero y las diferencias entre el cardenismo histórico y el proyecto político de la actual mayoría.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano advirtió que sería contradictorio inscribir el nombre del ingeniero en el muro de honor mientras, desde su perspectiva, se debilitan las instituciones democráticas que ayudó a construir.

En ese sentido, lanzó un mensaje directo a Morena: “Morena no es heredero de Cuauhtémoc Cárdenas. Tampoco lo es del general Lázaro Cárdenas, ni mucho menos del cardenismo”.

Viggiano señaló que Cárdenas defendió la autonomía de las autoridades electorales, cuestionó la posibilidad de devolver el control del padrón electoral al gobierno y advirtió sobre la participación militar en tareas de seguridad pública.

Por ello, acusó al oficialismo de debilitar al árbitro electoral, desaparecer organismos autónomos, militarizar la seguridad y señalar como enemigos a quienes piensan diferente.

“Escribir su nombre en letras doradas será un gesto vacío si al mismo tiempo este Senado permite que se destruya lo que él ayudó a construir”, advirtió.

Durante la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en destacar la contribución de Cárdenas a la democratización del país, la construcción de una izquierda institucional y la apertura del sistema político mexicano.

Sin embargo, la intervención de la senadora priista Carolina Viggiano marcó un contraste al cuestionar que Morena se presente como heredero del pensamiento del general Lázaro Cárdenas y de su hijo.

La legisladora sostuvo que reconocer a Cuauhtémoc Cárdenas no significa ocultar su ruptura con el PRI, partido del que surgió la Corriente Democrática en 1987, sino admitir que su movimiento contribuyó a transformar el sistema político nacional.

“Cuauhtémoc Cárdenas no transformó al PRI, transformó a algo más grande, el sistema político de México”, afirmó.

Por Morena, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Valdez Martínez, presentó el dictamen y calificó a Cárdenas como una de las figuras fundamentales de la historia política contemporánea de México, por su defensa de la soberanía, la justicia social y la construcción de una izquierda democrática con presencia institucional.

Destacó su ruptura con el PRI después de la designación de Carlos Salinas de Gortari como candidato presidencial y su participación en la fundación del PRD, el 5 de mayo de 1989.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García Medina, también respaldó el dictamen y destacó que la democracia fue el hilo conductor de la trayectoria política de Cárdenas, desde su participación en la Corriente Democrática del PRI hasta la formación del Frente Democrático Nacional y posteriormente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Recordó que la movilización de 1988, tras las controvertidas elecciones presidenciales y la caída del sistema de cómputo electoral, representó una de las mayores expresiones de participación política y resistencia ciudadana de la historia contemporánea.