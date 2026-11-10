Morena va por comisión de la verdad que investigue supuesto fraude electoral en 2006 tras dichos de Fox

Será en los próximos días cuando se entregue a Ricardo Monreal esta iniciativa

Veinte años después de esas elecciones y a partir de unas declaraciones del ex presidente Vicente Fox, la dirigencia nacional de Morena va por una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad para investigar el presunto fraude electoral del 2006 donde el panista, Felipe Calderón ganó por escaso margen la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador.

“No tenemos ánimo de venganza., somos fraternos y hasta amorosos pero es importante que se sepa que pasó”, justificó la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel

La democracia en México –agregó--debe de saldar esta cuenta y es muy importante

En ese sentido anunció que entregarán a su bancada en la Cámara de Diputados una iniciativa para que se instaure una comisión de la verdad que investigue y esclarezca los hechos denunciados por el movimiento encabezado por López Obrador en el 2006 con el objetivo de que “nunca más” vuelva a ocurrir algo así en México.

“Que el pueblo sepa de lo que son capaces estos mapaches…”, aseveró la dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel

En conferencia de prensa en su sede nacional, la dirigente morenista aseveró que en los próximos días se reunirá con el coordinador de la bancada Morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal para entregarle esta iniciativa y que se cree dicha comisión de la verdad donde se investigue el presunto fraude electoral del 2006 tras la presunta confirmación que hizo el ex presidente Vicente Fox en una entrevista reciente.

“Fox dice muy claro que se entrometió en la elección del 2006, eso no puede quedar impune ni que esa declaración de Fox como esa no tenga consecuencias”, insistió

Reconoció que ha pasado el tiempo legal para fincar responsabilidades pero aseveró que la Cámara de Diputados tiene la facultad de crear una comisión de la verdad para que investigue esos hechos y que el pueblo de México conozca lo que sucedió.

Reclamó que pasados 20 años, que el ex presidente Fox insista en delatarse que cometió fraude electoral, sin que haya consecuencias.

“Me parece que es algo que no podemos dejar pasar”, advirtió

En una entrevista a un medio digital español, , el ex mandatario afirmó que buscó que la Presidencia de la República quedara en manos del PAN y por ello –dijo--“gana (Felipe) Calderón o lo puede decir aquí, hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”.

Tras la polémica que generó en México esta declaración, Fox ha desmentido esta versión de que intervino en esas elecciones y aseveró que su declaración fue sacada de contexto.