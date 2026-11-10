¿Quién es Guillermo Zuany? El exfiscal de Chihuahua al que le quitaron la visa por narco... y luego colaboró con la CIA

Operativos de la CIA en México El funcionario Guillermo Zuany de Chihuahua, vinculado a cárteles, colaboró con autoridades estadounidenses, según el NYT. (Especial)

Nuevas revelaciones sobre la operación de la CIA en Chihuahua: inició meses antes de la polémica de César Jáuregui... y con un funcionario vinculado a los cárteles.

Guillermo Zuany Portillo es un exfuncionario de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua que se desempeñó como Fiscal de Operaciones Estratégicas, una unidad especializada en la investigación de delitos de alto impacto y delincuencia organizada.

De acuerdo con un reportaje de The New York Times, el gobierno de Estados Unidos le retiró previamente la visa por presuntos vínculos con integrantes de cárteles mexicanos y posteriormente colaboró desde 2025 con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operaciones de inteligencia contra el narcotráfico en Chihuahua.

Por lo tanto, las operaciones de dicha agencia estadounidense en Chihuahua son anteriores al operativo del pasado abril de este 2026 en el que fallecieron dos agentes en un accidente automovilístico.

Ese hecho provocó un enfrentamiento entre la Administración federal, encabezada por Claudia Sheinbaum, y el gobierno local de la panista Maru Campos, quienes incluso llegaron a alzarse la voz en una reunión privada en Ciudad Juárez.

¿Quién es y qué cargo ocupó Guillermo Zuany?

Zuany encabezó la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, área responsable de investigaciones relacionadas con grupos delictivos y otros delitos de alto impacto.

Desde ese cargo participó en acciones coordinadas con corporaciones estatales y federales de seguridad.

De acuerdo con el diario estadounidense, Guillermo Zuany colaboró con agentes de la CIA en operaciones realizadas en Chihuahua a partir del otoño de 2025 para obtener información sobre organizaciones criminales.

El reportaje también señala que el gobierno de Estados Unidos le retiró previamente la visa por presuntos vínculos con integrantes de cárteles mexicanos.

Según la publicación, posteriormente fue considerado colaborador en las operaciones de inteligencia descritas en la investigación.

En abril de 2026, un accidente carretero en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, provocó la muerte de dos agentes de la CIA y dos integrantes de la Fiscalía General del Estado cuando regresaban de un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas.

Debido a esto, el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue vinculado a proceso por el delito de uso de traición a la patria.