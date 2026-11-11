Ahora oposición pide comisión que investigue elección de 2024 por uso de algoritmos para modificarla

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno exige investigar la elección del 2024 donde arbitró Guadalupe Taddei (Graciela López Herrera)

Ahora es la oposición la que exige comisiones de investigación como es el caso del PRI quien demandó una comisión especial que indague las elecciones presidenciales de 2018 y 2024, ante las sospechas que, existen sobre posibles irregularidades en el conteo de votos, la utilización de algoritmos digitales para modificar resultados y la actuación de las autoridades electorales sobre todo en las que encabezó Guadalupe Taddei.

El dirigente nacional del PRI, Allejandro Moreno, sostuvo que, si existe la intención de investigar el proceso electoral de 2006, como se ha planteado desde Morena, también deben revisarse los comicios de 2018 y 2024, particularmente este último, en el que afirmó que pudieron haberse utilizado mecanismos tecnológicos para alterar la contabilización de los sufragios y favorecer al partido en el gobierno.

“Hay que tomar la palabra, que se haga una comisión para investigar el fraude electoral del 18 y sobre todo del 24, eso sería bueno analizarlo”, planteó.

Moreno Cárdenas argumentó que las elecciones de 2018 y 2024 son procesos que, a diferencia de la de 2006, todavía podrían ser objeto de revisión, por lo que consideró que la discusión sobre la historia electoral del país debe incluir los comicios más recientes.

El senador cuestionó que se pretenda concentrar la atención en la elección presidencial de 2006, al señalar que fue una resolución revisada por los tribunales electorales y que, desde su perspectiva, los posibles delitos relacionados con ese proceso ya habrían prescrito.

En contraste, insistió en que deben esclarecerse las condiciones en que se desarrollaron las elecciones presidenciales de 2018 y 2024, así como el funcionamiento de los sistemas informáticos utilizados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Moreno aseguró que existen indicios sobre la posible construcción o modificación de algoritmos digitales que habrían permitido alterar el conteo y el cómputo de los votos, aunque no presentó durante su declaración pruebas documentales que acreditaran esas acusaciones.

¿ ALGORITMOS EN 2024?

Como parte de sus señalamientos, Moreno sostuvo que en la elección presidencial de 2024 se habrían utilizado algoritmos digitales para modificar la contabilización de los sufragios y ampliar la representación legislativa obtenida por Morena.

Afirmó que, de acuerdo con su interpretación de los resultados, Morena obtuvo alrededor de 54 por ciento de los votos, mientras que la oposición alcanzó 46 por ciento; sin embargo, el partido en el poder terminó con aproximadamente 75 por ciento de los espacios en la Cámara de Diputados.

Para el dirigente priista, esa diferencia amerita revisar cómo se distribuyeron los votos y cómo se procesaron los resultados electorales, además de investigar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas empleadas por el órgano electoral.

También cuestionó la manera en que se dieron a conocer los resultados de la elección presidencial de 2024 y puso en duda que se hubieran presentado públicamente todas las actas que, a su juicio, debían respaldar las cifras anunciadas.

En ese contexto, señaló directamente a Guadalupe Taddei, quien encabezó el INE durante ese proceso electoral, y la acusó de haber favorecido a Morena mediante decisiones relacionadas con la presentación y contabilización de los resultados.

“Con algoritmos digitales, con una cínica y corrupta como Guadalupe Taddei al frente del INE, no tenemos ni la menor duda que a lo mejor hubo tranzas, cochupos y fraudes electorales”, declaró.

El dirigente priista también lanzó críticas contra Movimiento Ciudadano y su fundador, Dante Delgado, a quien acusó de dividir a la oposición y favorecer políticamente a Morena.

Calificó a ese partido como un aliado indirecto del oficialismo y sostuvo que su estrategia electoral consiste en fragmentar el voto opositor.

Pese a ello, aseguró que el PRI buscará competir en las elecciones de 2027 sin depender de Movimiento Ciudadano y afirmó que su partido tiene presencia y expectativas de crecimiento en entidades como Nuevo León, Zacatecas, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Baja California Sur, Tlaxcala y Colima.

Moreno sostuvo que Morena está preocupado por el escenario electoral y atribuyó a esa situación los señalamientos y confrontaciones contra la oposición.

Alito insistió en que la vigilancia de los comicios de 2027 debe comenzar desde ahora, tanto mediante la revisión del funcionamiento del INE como con la participación ciudadana en las casillas.