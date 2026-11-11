Ampliación de la autopista Armería-Manzanillo reducirá 45 minutos los traslados: SICT

Autopista Armería-Manzanillo

El Gobierno de México impulsa la modernización de la autopista Armería-Manzanillo para atender la saturación que provoca el constante tránsito de tráileres, vehículos de carga y automóviles particulares, derivado de la actividad comercial del puerto. La vialidad registra un flujo diario de más de 26 mil usuarios, entre transportistas y conductores particulares, por lo que la ampliación busca mejorar las condiciones de circulación y reducir los incidentes.

La intervención contempla aumentar de cuatro a seis carriles los 52 kilómetros de la carretera, con el propósito de agilizar el traslado de mercancías, disminuir los tiempos de recorrido y fortalecer la seguridad de quienes utilizan esta ruta. Con las obras también se busca mejorar la conectividad regional y responder a las necesidades de movilidad relacionadas con la operación del Puerto de Manzanillo.

Corredor estratégico para el comercio

Manzanillo es uno de los principales puntos de entrada de mercancías del comercio exterior mexicano, por lo que mejorar sus conexiones terrestres representa una prioridad para fortalecer la actividad portuaria y comercial. La modernización de la autopista permitirá dar continuidad al eje Guadalajara-Colima-Manzanillo y enlazará con la carretera Colima-Armería.

Entre los beneficios previstos se encuentra una reducción de 45 minutos en los tiempos de traslado, además de mejores condiciones para el transporte de carga. La obra también busca favorecer a más de 250 mil habitantes de la región, al facilitar los desplazamientos de trabajadores, estudiantes y familias.

La ampliación pretende convertir esta carretera en un corredor fundamental para la economía nacional, al ofrecer una conexión más eficiente para el movimiento de mercancías y contribuir a que los usuarios realicen sus recorridos con mayor seguridad.