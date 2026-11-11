IMSS Chihuahua realizó primer implante de válvula aórtica por cateterismo

IMSS Chihuahua El procedimiento conocido como TAVI, el IMSS está dirigido a pacientes con estenosis aórtica, afección que dificulta el flujo sanguíneo y puede provocar dolor en el pecho, falta de aire y desmayos

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua realizaron con éxito el primer implante de válvula aórtica por cateterismo en la historia del Instituto en la entidad, en beneficio de pacientes con estenosis aórtica, que dificulta el flujo sanguíneo y puede provocar dolor en el pecho, falta deaire y desmayos.

El procedimiento conocido como TAVI, se realizó en la Sala de Hemodinamia del Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Morelos”, como parte de las intervenciones de alta especialidad que se realizan con tecnología de punta, en beneficio de la derechohabiencia en aquella entidad.

La colocación del implante estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, integrado por cardiólogos intervencionistas, anestesiólogos, enfermería y radiólogos, cuya preparación y colaboración fueron fundamentales para llevar a cabo esta intervención con éxito.

El procedimiento realiza mediante un catéter introducido generalmente por una arteria de la pierna a fin de colocar una nueva válvula sin necesidad de realizar una cirugía de corazón abierto, lo cual permite que algunos pacientes puedan ser dados de alta hospitalaria al día siguiente o a los dos días, dependiendo de su evolución.

El instituto resalto que hace unos años el TAVI se realizaba sobre todo en hospitales de Tercer Nivel de Atención, conocidos como Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE); actualmente, el Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Chihuahua cuenta con personal médico capacitado, así como las instalaciones y el equipo necesario para llevarlo a cabo, con lo que se fortalecen los servicios de cardiología de alta especialidad y acerca nuevas alternativas de tratamiento a la derechohabiencia.