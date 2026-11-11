Amenazan de muerte a la escritora mexicana Dahlia de la Cerda

La escritora mexicana Dahlia de la Cerda, denunció que desde hace varios meses es víctima de amenazas de muerte, hostigamiento y violencia digital, por lo que exigió protección inmediata para ella y su familia.

Dahlia de la Cerda (Toma de pantalla)

A través de sus redes sociales, la autora publicó una alerta de seguridad en la que señaló que, pese a que las autoridades conocen los hechos y existen denuncias, las agresiones continúan. En su mensaje identificó a tres personas a quienes relacionó con las amenazas y el acoso que ha recibido.

Entre ellas mencionó a un usuario de la red social X conocido como “El Hidrocálido”, a quien acusó de amenazarla durante meses y de haber utilizado distintas cuentas, dos de las cuales, aseguró, fueron suspendidas por la plataforma. De acuerdo con la escritora, conserva evidencias de las publicaciones eliminadas y entregó a la Policía Cibernética y a la Policía Rosa información anónima sobre su posible identidad.

También señaló a Abril de la Cruz Escobedo, a quien denunció por amenazas de muerte y relacionó con cuatro carpetas de investigación. La autora indicó que el pasado 12 de octubre solicitó medidas urgentes de protección, aunque afirmó desconocer si la persona señalada ya fue notificada.

Toma de pantalla (Instagram | Dahlia de la Cerda)

El tercer señalado es Armando Guzmán Najar, a quien identificó como servidor público del Ayuntamiento de Zapopan y jefe de Unidad Departamental C. La escritora lo acusó de violencia de género y revictimización a partir de un artículo publicado en el sitio Zapopan Times, en el que, según su denuncia, se dio voz a personas a quienes ella había señalado previamente como sus agresores.

De acuerdo con De la Cerda, Guzmán Najar también habría solicitado información personal suya al usuario conocido como “El Hidrocálido” y participado en espacios de conversación en X donde, aseguró, ocurrían las agresiones verbales en su contra.

En una segunda publicación, la escritora amplió sus señalamientos contra el funcionario municipal. Afirmó que en audios relacionados con él se habla de presuntos pagos por golpeteo político, contactos en la Fiscalía para conocer si existen denuncias en su contra y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Estas acusaciones fueron expuestas por la autora como parte de las evidencias que, dijo, respaldan sus señalamientos.

Ante estos señalamientos, De la Cerda también pidió respuestas al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, sobre la actuación del servidor público y su presunta participación en los hechos denunciados. La escritora cuestionó que un funcionario del Ayuntamiento esté relacionado con las personas a quienes acusa de amenazarla y hostigarla, por lo que exigió que se atiendan sus denuncias y se garantice su seguridad.

La escritora aseguró que lleva más de dos años recibiendo amenazas de muerte y agresiones relacionadas con su discapacidad, además de denunciar que el hostigamiento también ha alcanzado a su madre y a su esposo.

Asimismo, informó que cuenta con dos denuncias penales y que integrantes del grupo al que atribuye parte de las agresiones están relacionados con cuatro carpetas de investigación por hechos denunciados, entre ellos presunta corrupción de menores y difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

De la Cerda indicó que actualmente forma parte del Mecanismo Federal de Protección, pero advirtió que su incorporación no ha detenido las agresiones. Por ello, reiteró su exigencia de que las autoridades intervengan y garanticen su seguridad y la de sus familiares.