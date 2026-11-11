Alerta Amber: Buscan a Ximena Alexandra; fue vista por última vez en la Colonia Héroes Churubusco

Alerta Amber para la búsqueda de Ximena Alexandra. Ximena Alexandra, adolescente de 14 años, fue vista por última vez en Héroes Churubusco, por lo que se activó la Alerta Amber ante su desaparición. (Redes Sociales)

La desaparición de Ximena Alexandra Bravo Gutiérrez, una adolescente de 14 años, ha generado una movilización de búsqueda entre familiares y personas cercanas, quienes solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizarla en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales mediante dos publicaciones de búsqueda, la menor fue reportada como desaparecida este miércoles 11 de noviembre de 2026, después de que se perdiera contacto con ella en las inmediaciones de la colonia Héroes de Churubusco.

¿Dónde fue vista por última vez Ximena Alexandra Bravo Gutiérrez?

En uno de los boletines de búsqueda de Ximena Alexandra, se comenta que la joven desapareció alrededor de las 13:30 horas del 11 de noviembre, en la Escuela Secundaria Número 79.

Igualmente se menciona que habría salido de su domicilio para que luego se perdiera contacto con ella alrededor de las 16:00 horas en la colonia Héroes de Churubusco.

Al momento, algunas de las zonas clave para su búsqueda mencionadas en los boletines son Héroes de Churubusco, Escuadrón 201, Granjas, Prado Chrubusco y Cerro de la Estrella.

¿Cuáles son las características de Ximena Alexandra?

De acuerdo con la información compartida, Ximena Alexandra Bravo Gutiérrez presenta las siguientes características:

Edad: 14 años.

14 años. Estatura: Aproximadamente 1.60 metros.

Aproximadamente 1.60 metros. Complexión: Delgada.

Delgada. Tono de piel: Morena clara.

Morena clara. Cabello: Largo, ondulado y de color castaño oscuro.

Largo, ondulado y de color castaño oscuro. Señas particulares: Utiliza lentes de aumento con armazón transparente.

Además, se señala que, al momento de su desaparición, la adolescente vestía un pants azules, una playera blanca y llevaba una mochila morada.

Para ayudar con información sobre su paradero, en los boletines de búsqueda se incluyen los siguientes números 55 4840 4866 y 55 1856 9556.