¿Cuándo cae el depósito de aguinaldo a pensionados del ISSSTE? Fechas de pago a jubilados Los depósitos del aguinaldo para las personas pensionadas y jubiladas del ISSSTE se llevará a cabo en el mes de noviembre (Pexels, ISSSTE)

En el mes de noviembre, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizará los pagos correspondiente del aguinaldo para las personas pensionada y jubiladas, el cual se dividirá en dos pagos.

Asimismo, se depositará el pago correspondiente al mes diciembre en conjunto con una parte del aguinaldo. Aquí te presentamos los detalles

Calendario de pago de la pensión del ISSSTE 2026

De acuerdo con el calendario oficial, el pago para las personas jubiladas y prensiones del ISSSTE se dividirá en dos parte.

La primera parte del aguinaldo de 2026 se depositará en la primer quincena de noviembre.

Mientras que la segunda parte llegará el viernes 27 de noviembre, donde también se depositará el pago correspondiente al mes de diciembre.

¿Cómo saber cuánto dinero me depositarán?

Para calcular el monto del aguinaldo de tu pensión del ISSSTE, bajo el régimen del Décimo Transitorio, deberás tomar como base la cantidad de mensual de tu pensión y dividirla en 30 para obtener el salario diario.

El monto total equivale a 40 días de tu pensión, por lo que tendrás que multiplicar el salario diario de tu pensión por 40. Posteriormente, tendrás que dividir esta cantidad en dos, ya que el pago se realizará en dos exhibiciones.

Este se depositará a la cuenta bancaria que que la persona beneficiaria tiene registrada en los cobros mensuales de la pensión.

¿El pago de aguinaldo caerá antes de El Buen Fin?

El Diario Oficial de la Federación informó que la primera parte del aguinaldo, correspondiente a 20 días, comenzó a depositarse el martes 10 de noviembre, por lo que algunas personas recibirán su pago previo al El Buen Fin.

El Buen Fin iniciará este viernes 13 y concluirá el martes 17 de noviembre. Se espera que en esta edición participen más de 200 mil comercios en todo el país, puedes consultar la aplicación Vienes Muy Mexicano para encontrar las mejores ofertas.