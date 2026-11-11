Asesinan a Eduardo Valdovinos, aspirante de la 4T a la coordinación municipal en Lázaro Cárdenas

Eduardo Valdovinos Aspirante de la 4T a la coordinación municipal en Lázaro Cárdenas

Eduardo Valdovinos, empresario y aspirante de Morena a encabezar la coordinación municipal de la Cuarta Transformación en Lázaro Cárdenas, Michoacán fue asesinado.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Eduardo Valdovinos?

El homicidio ocurrió la tarde del 11 de noviembre, cuando concluía una cabalgata en la tenencia de Buenos Aires, donde hombres armados lo atacaron y huyeron. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron su muerte.

Tras los disparos, elementos de la Policía Municipal, la Guardia Civil y la Guardia Nacional acudieron a la zona para atender la emergencia y desplegar un operativo de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido el móvil de la agresión.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias de la agresión, identificar a los responsables y establecer si existieron amenazas previas o algún otro antecedente que permita explicar el crimen.