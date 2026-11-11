Buen Fin 2026 ¿Habrá descuentos con tarjeta INAPAM para adultos mayores? (Pexels)

El año ya está por finalizar y con ello llegan las ofertas con el Buen Fin 2026, en las que los negocios harán distintos descuentos en sus productos y otro tipo de promociones para incentivar el consumo durante estas fechas.

Esta edición del Buen Fin 2026 se llevará a cabo del viernes 13 hasta el martes 17 de noviembre. Durante estos días, los adultos mayores podrían disfrutar de distintas promociones conforme a los beneficios de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

¿Habrá descuentos con tarjeta INAPAM para adultos mayores en el Buen Fin 2026?

Uno de los beneficios que disfrutan los adultos mayores al tramitar su tarjeta INAPAM es el descuento que obtienen en distintos establecimientos como restaurantes, farmacias o tiendas departamentales. No obstante, hasta la fecha, en la página web de la Secretaría del Bienestar no se ha anunciado alguna oferta especial con la tarjeta del INAPAM por el Buen Fin 2026.

Aunque los descuentos que normalmente disfrutan los adultos mayores siguen disponibles, tendrían que preguntar en los establecimientos si las promociones del Buen Fin son acumulables con los descuentos con las tarjetas INAPAM. Esa decisión dependerá de cada comercio y sus políticas.

¿Qué descuentos habrá en el Buen Fin 2026 con la tarjeta INAPAM?

Los descuentos y beneficios que disfrutan los adultos mayores que han tramitado su tarjeta del INAPAM están disponibles en el portal de la Secretaría del Bienestar y la lista está actualizada al 20 de octubre. Ahí pueden consultar en qué comercios obtienen distintas ofertas.

Estos son los productos en los que los adultos mayores pueden obtener un descuento:

Alimentos.

Asesoría y servicios legales.

Educación, recreación y cultura.

Predial y agua.

Salud.

Transporte.

Vestía y hogar.

A su vez, para checar si los comercios que aparecen en la lista de la Secretaría del Bienestar tendrán promociones de fin de año, el sitio oficial del Buen Fin tiene habilitado un buscador para consultar qué establecimientos participarán durante esta edición.