Cae “Beto Leyva”, cercano a “La Rana” y “El Aquiles”, líderes de una facción del Cártel de Sinaloa

Detenido José Alberto “N”, alias “Beto Leyva". (SSPC)

Fue detenido José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, identificado como integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, “La Rana” y “El Aquiles”, quienes encabezan una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango.

De acuerdo con las investigaciones, coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California, y está relacionado con secuestros de migrantes, por quienes se exigían pagos a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación.

También se le vincula con negocios utilizados para lavar dinero de esta organización y con una red dedicada a obtener armas y vehículos robados en Estados Unidos.

La detención se realizó durante cateos autorizados por un juez, como parte de una investigación por delincuencia organizada. Además, cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos.