Sheinbaum acusa a la oposición de intentar desacreditar la elección de 2027 con el caso Taddei

Claudia Sheinbaum cuestiona contratos de proveedores del INE (Graciela López Herrera)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sectores de la oposición buscan desacreditar las elecciones de 2027 al centrar sus críticas en la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que consideró necesario investigar los contratos de proveedores de papelería electoral y revisar los antecedentes del organismo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria planteó tres asuntos que, dijo, deben atenderse ante los cuestionamientos al instituto: esclarecer las contrataciones de materiales electorales, garantizar la organización de los comicios del próximo año y revisar el desempeño histórico de la autoridad electoral, particularmente lo ocurrido en la elección presidencial de 2006.

Sheinbaum sostuvo que la responsabilidad de garantizar las elecciones corresponde al INE actual y a sus consejeros, así como a la Cámara de Diputados, que deberá designar a quien encabece el organismo. Aseguró que los comicios están garantizados, aunque insistió en que debe realizarse una investigación profunda sobre las irregularidades señaladas.

Pide investigar contratos de papelería electoral

La presidenta recordó que la semana anterior el gobierno federal, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, expuso que un grupo de contratistas habría concentrado el mercado de papelería electoral, con adjudicaciones superiores a los 2 mil millones de pesos desde 2014.

También señaló que los precios de los productos presentaban diferencias importantes dependiendo del lugar donde se realizaban las contrataciones. Consideró que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación revisar estos procedimientos y, si se encuentran elementos para ello, dar parte a la Fiscalía General de la República.

Ante los señalamientos que atribuyen el problema al periodo de Guadalupe Taddei, Sheinbaum rechazó que las presuntas irregularidades hayan comenzado durante su gestión. Afirmó que se trata de un negocio que viene de años atrás y mencionó al exfuncionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Juan Carlos Padilla Aguilar, así como al partido Somos, al expresidente del INE Lorenzo Córdova y a otros antiguos integrantes del Consejo General.

Revisar la elección presidencial de 2006

En cuanto a los antecedentes del instituto electoral, la mandataria señaló que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) arrastra cuestionamientos por el proceso presidencial de 2006, que calificó como un fraude. También recordó que, desde su perspectiva, el organismo no actuó ante la compra de votos durante la elección de 2012.

Al respecto, fue cuestionada sobre un cable de la Embajada de Estados Unidos difundido por WikiLeaks, en el que se reportó que, 18 días antes de los comicios de 2006, el entonces consejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez habría anticipado a diplomáticos estadounidenses que el IFE podría abstenerse de anunciar el resultado del conteo rápido si Andrés Manuel López Obrador perdía por un margen de tres por ciento o menos.

El documento también recogía una valoración de la representación diplomática sobre la postura del consejero hacia el entonces candidato presidencial. Ante ello, Sheinbaum insistió en que también debe investigarse lo ocurrido en aquella elección.

La presidenta cuestionó que ahora se presente al antiguo IFE como una institución sin cuestionamientos hasta la llegada de Taddei. En ese contexto, mencionó al expresidente del organismo, Luis Carlos Ugalde, a quien identificó como uno de los principales defensores actuales del INE.

Defiende a su movimiento

Sheinbaum también criticó a los intelectuales que cuestionan a su administración, al señalar que, desde su perspectiva, no mantuvieron una lucha constante por la democracia y respaldaron a distintos gobiernos a lo largo de las últimas décadas.

Mencionó a Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, a quienes vinculó con las administraciones de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Añadió que su inconformidad se relaciona con que dejaron de recibir el respaldo que, afirmó, tenían anteriormente.

En contraste, sostuvo que el movimiento político del que forma parte ha defendido el voto mediante movilizaciones y acciones en los procesos electorales de 1988, 2000, 2006 y 2012. Aseguró que esa trayectoria respalda su postura actual en favor de la democracia.