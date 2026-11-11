Presidenta respalda abrir archivos del IPAB y señala beneficios de Salinas Pliego por el Fobaproa

Claudia Sheinbaum (Graciela López Herrera)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció a favor de que se hagan públicos los archivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), antes Fobaproa, luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego planteara la posibilidad de abrir esa documentación para conocer las operaciones realizadas durante el rescate financiero.

Durante su conferencia, la mandataria consideró que revisar esos expedientes permitiría conocer los negocios que se llevaron a cabo al amparo del Fobaproa y pidió al secretario de Hacienda valorar si es posible hacer pública esa información, tanto en el caso del empresario como en otros relacionados con el rescate bancario.

Sheinbaum sostuvo que Salinas Pliego sí obtuvo beneficios, al menos de manera indirecta, después de la crisis financiera de 1994. Como ejemplo, mencionó el caso de Salinas y Rocha, empresa que, afirmó, recibió un rescate por 4 mil 160 millones de pesos y cuyas acciones fueron adquiridas posteriormente por Elektra por un monto de 77 millones.

Cuestiona operaciones relacionadas con el Fobaproa

La presidenta cuestionó la diferencia entre los recursos destinados al rescate de la empresa y el precio por el que después se compraron sus acciones. Consideró que esa operación representa un beneficio indirecto para el empresario, pues la adquisición de una compañía que ya contaba con varias tiendas habría contribuido a la expansión de Grupo Elektra.

Afirmó que este caso no es el único que merece ser revisado para conocer cómo se construyó la riqueza del empresario y cuáles fueron las operaciones realizadas durante ese periodo. Por ello, insistió en que abrir los archivos del IPAB sería una oportunidad para esclarecer los negocios vinculados con el rescate financiero.

Recomienda video de Andrés Manuel López Beltrán

Sheinbaum también recomendó el video en el que Andrés Manuel López Beltrán responde a los señalamientos en su contra y plantea preguntas a Ricardo Salinas Pliego. Explicó que considera importante que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador haya presentado su versión ante los ataques que, dijo, ha recibido sin responder públicamente.

Sin embargo, señaló que otro aspecto relevante de la grabación son los cuestionamientos dirigidos al empresario, a quien identificó como una de las personas que más críticas ha realizado contra López Beltrán.

La mandataria también consideró importante la respuesta de Salinas Pliego, debido a que aborda distintos temas que calificó como relevantes. Añadió que el video permite conocer parte de la historia sobre el origen de la fortuna del empresario, quien, señaló, se ha presentado como un posible aspirante a la Presidencia de la República.