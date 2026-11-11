Macky González diputada de MC pide transparencia presupuestal a la CONADE

Durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, en la Cámara de Diputados, Macky González Franco (MC), diputada federal, advirtió que el país no puede seguir midiendo su política deportiva en fotografías y récords, mientras la salud de la población se deteriora.

“México se está convirtiendo en un país de récords Guinness: la ola humana más grande del mundo, la rosca de reyes gigante, la mega clase de box más concurrida. ¿De qué nos sirve romper récords de activación física si también tenemos récords de sedentarismo, sobrepeso, obesidad y enfermedades prevenibles?”, cuestionó.

Señaló que una clase masiva en la que se gastan más de 28 millones de pesos es un evento aislado y sin continuidad, que no refleja a una población sana y planteó que se necesitan actividades segmentadas que creen hábitos saludables y respondan a las necesidades de cada grupo de la población.

Además, cuestionó con qué políticas o criterios se distribuye el presupuesto y señaló que hay esfuerzos aislados de distintas dependencias, sin una estrategia interinstitucional que atienda la urgencia de salud pública del país.

Agregó que la CONADE, encargada de fomentar la cultura física, no ha planteado estrategias claras y que su programa vigente de activación no ha tenido la difusión ni la operatividad necesarias. “Se necesita dinero etiquetado para programas reales, permanentes y medibles”, afirmó.

Acerca del incremento anunciado para la CONADE, la diputada precisó que no se compara con el presupuesto que tuvo en 2016, su pico histórico y que en ambos momentos la salud de la población ha seguido deteriorándose.

Entre las acciones que, a su juicio, no contempla el proyecto de presupuesto, enumeró programas de activación física en escuelas y comunidades, detección temprana de talentos, formación de entrenadores y recuperación de espacios deportivos.

Por otra parte, recordó que 3 de cada 10 personas no tienen ningún espacio público para hacer deporte en su colonia y que, donde sí existen, más de la mitad no está en buenas condiciones ni cuenta con entrenadores.

“No podemos esperar a que un atleta sobresalga para empezar a respaldarlo”, dijo, y denunció que en 2024 no se entregó la mitad de los apoyos que la CONADE ya había autorizado.

Finalmente, la diputada exigió transparencia en el uso de los recursos del deporte: “Queremos ver las cuentas. ¿Dónde está ese presupuesto?”.

Cuestionó por qué se destina dinero a inauguraciones como la de la Olimpiada Nacional, con un gran show y un despliegue de artistas de la farándula que nada tienen que ver con el deporte, mientras “seguimos viendo a atletas en semáforos, solicitando apoyos externos que la CONADE no puede cubrir para su preparación y competencias”.

Planteó cuatro preguntas que, dijo, el presupuesto debe responder: “Queremos saber cuánto se va a destinar a cada programa, cuántas personas serán beneficiadas, dónde se implementarán y cómo vamos a medir sus resultados”.