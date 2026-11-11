Sheinbaum confirma que México conocía orden de captura de EU contra juez detenido en Colombia

Sheinbaum confirma que México conocía orden de captura de EU contra juez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que su Gobierno tenía conocimiento de una orden de aprehensión emitida por autoridades de Estados Unidos contra el juez mexicano Luis Benítez Alcántara, quien fue detenido en Colombia por su presunta participación en una red de narcotráfico y por recibir un soborno de dos millones de dólares.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, la mandataria fue cuestionada sobre si las autoridades mexicanas estaban enteradas de las investigaciones contra el juzgador, a lo que respondió: “Conocíamos que había salido una orden de aprehensión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos”.

Sheinbaum explicó que Benítez Alcántara salió de territorio mexicano antes de su detención en Colombia y señaló que será el gabinete de seguridad o el propio Poder Judicial quienes proporcionen mayor información sobre el caso.

“Él se fue fuera de México y fue detenido en Colombia, creo, y pues ya que el gabinete de seguridad dé más información, o el propio Poder Judicial sobre este juez”, expresó.

El juez federal, de 49 años, fue arrestado a principios de noviembre en Colombia, durante un operativo coordinado con autoridades estadounidenses, que buscan su extradición para procesarlo por nueve cargos relacionados con su presunta colaboración con una organización internacional de narcotráfico.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el juez habría recibido dos millones de dólares a cambio de conceder la libertad bajo fianza y ordenar la excarcelación del ciudadano canadiense Andrew Clark, señalado como segundo al mando de una organización criminal encabezada por el exdeportista olímpico Ryan Wedding.

Las investigaciones estadounidenses apuntan a que Benítez Alcántara habría utilizado su cargo en Ciudad de México, donde tenía bajo su responsabilidad procedimientos de extradición, para favorecer a Clark, cuya liberación ordenó el 24 de febrero de 2025.

Sin embargo, el canadiense fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y delitos violentos.

Investigan al juez en México

El caso también derivó en investigaciones dentro del sistema judicial mexicano. El Tribunal de Disciplina Judicial informó que Benítez Alcántara ya acumulaba cuatro procedimientos administrativos por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones y anunció una nueva investigación tras conocerse su detención.

Por su parte, la defensa del juez ha rechazado los señalamientos de soborno y busca impedir su extradición a Estados Unidos. Sus abogados sostienen que cualquier responsabilidad derivada de sus resoluciones judiciales debe ser determinada por las autoridades mexicanas.