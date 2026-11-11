Caen 14 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Operativo de seguridad en Chiapas

Fuerzas de seguridad federales y de Chiapas detuvieron a 14 personas presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa durante un operativo realizado en el municipio de Benemérito de las Américas, donde también fueron aseguradas armas y equipo táctico.

De acuerdo con lo compartido por el Gabinete de Seguridad en redes sociales, entre los detenidos se encuentran dos hombres señalados como presuntos líderes regionales de esa organización criminal. Sin embargo, las autoridades no dieron a conocer sus identidades ni precisaron los cargos que enfrentarán.

La intervención se llevó a cabo mediante un despliegue coordinado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, junto con la Policía Estatal de Chiapas y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

Aseguran armas y equipo táctico

Durante el operativo, los elementos de seguridad decomisaron 12 armas largas, 97 cargadores y 882 cartuchos útiles, además de 17 chalecos tácticos equipados con placas balísticas.

El Gabinete de Seguridad difundió información sobre las detenciones este miércoles 11 de noviembre a través de sus redes sociales. En las imágenes compartidas se observa a los 14 detenidos, todos hombres, aunque no se proporcionaron mayores detalles sobre su identidad o la función que presuntamente desempeñaban dentro del grupo criminal.

Las autoridades señalaron que mantendrán la presencia operativa y la coordinación entre instituciones en la región, con el propósito de debilitar a los grupos generadores de violencia, retirar armamento de las calles y proteger a las familias chiapanecas.

El Gabinete de Seguridad reiteró que las corporaciones continuarán con acciones conjuntas para detener a personas vinculadas con hechos violentos y reforzar las condiciones de seguridad en la entidad.