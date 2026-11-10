Beca Rita Cetina: guía para usar el buscador de folio y ver el estatus te tu trámite El Gobierno de México tiene un página para consultar el estatus de la becas: Rita Cetina, Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. (Especial)

Tras la finalización del periodo de inscripción a la Beca Rita Cetina de Educación Básica, programa del Gobierno de México, ha incrementado la expectativa sobre los resultados de inscripción de este 2026.

Aunque los resultados siguen pendientes, te traemos el paso a paso del uso del buscador de folios de las Becas Bienestar.

Guía para usar el buscador de folios

Para consultar el estados de tu solicitud a la Beca Rita Cetina, debes ingresar al Sistema de Consulta de Folios de Becas Bienestar. Una vez dentro, tienes que marcar la casilla “Soy humano”, donde es necesario resolver un Captcha; cuando lo termines, presiona el botón “Verificar”.

Posteriormente, te arrojará el buscador de folios, ahí debe ingresar los 22 dígitos de tu comprobante de solicitud a la beca, haz clic en el botón “Busca” para consultar el estatus de tu trámite. Podrán salirte los mensajes:

Aprobada o activa.

En validación o revisión.

No elegible o rechazada.

Sin datos.

En caso de haber perdido tu comprobante de inscripción, puedes ingresar al sitio oficial de la beca con tu cuenta para recuperarlo y descargarlo. Los resultados del programa Rita Cetina estarán disponible en la última semana de noviembre.

Este buscador también funciona para las becas: Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

¿Qué hacer si fuiste seleccionada para la Beca Rita Cetina?

Una vez seleccionada en el programa, se te citará en un módulo en un horario y fecha específica para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar. Necesitarás presentar los siguiente documentos de la madre, padre, tutora o tutor.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Así como el CURP y acta de nacimiento de la o el estudiante.

Es importante que presentes todos los documentos solicitados, de lo contrario, no podrá entregarse la tarjeta.

Beca Rita Cetina: ¿a quién está dedicada y cuál es su apoyo mensual?

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina está dedicada a las familias mexicanas con hijas, hijos o menores inscritos a nivel secundaria.

Bimestralmente se otorga el monto de $1,900 pesos por familia, más $700 pesos a partir del segundo menor inscrito en secundaria.