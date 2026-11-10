¿Tienes dinero en el Infonavit? Así puedes consultar tu saldo en línea

Ahorros del Infonavit. El Infonavit permite consultar el saldo de la Subcuenta de Vivienda por internet, sin acudir a sus oficinas. (Pexels)

Muchas personas desconocen la forma de consultar el saldo con el que cuentan en su Subcuenta de Vivienda sin salir de casa, información que puede ser consultada a través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit. Desde ahí, se pueden consultar el saldo, revisar los movimientos registrados y verificar que se hayan realizado las aportaciones correspondientes.

¿Cómo consultar cuánto dinero tienes ahorrado en el Infonavit?

Para conocer el dinero acumulado en la Subcuenta de Vivienda, se debe ingresar al portal oficial del Infonavit y acceder a la cuenta personal. Para consultar tu saldo en el Infonavit, primero debes ingresar al sitio oficial de Mi Cuenta Infonavit e iniciar sesión con tu Número de Seguridad Social (NSS) y contraseña.

Una vez dentro de la plataforma, dirígete al apartado relacionado con tu ahorro o Subcuenta de Vivienda, donde podrás consultar el monto acumulado y revisar las aportaciones realizadas por tu empleador. Además, tendrás la posibilidad de descargar tu estado de cuenta para conocer el historial de movimientos, identificar los depósitos recibidos y verificar los rendimientos generados por tu ahorro.

El servicio es completamente gratuito y está disponible para los trabajadores que cuentan con recursos administrados por el instituto.

¿Se puede retirar el dinero ahorrado en el Infonavit?

Los recursos de la Subcuenta de Vivienda pertenecen al trabajador, pero no pueden retirarse libremente en cualquier momento, ya que están destinados principalmente a financiar soluciones habitacionales o complementar los recursos disponibles durante el retiro.

Entre las principales opciones se encuentra comprar una vivienda, utilizando los recursos como parte de un crédito hipotecario, así como construir o mejorar una casa mediante los programas de financiamiento disponibles.

También es posible emplear este ahorro para complementar un crédito, siempre que las condiciones del producto financiero lo permitan. Por otra parte, los trabajadores que lleguen a la edad de jubilación pueden solicitar la devolución de sus recursos, siempre que cumplan con los requisitos legales y administrativos correspondientes.

Asimismo, dependiendo del régimen de pensión aplicable, el dinero acumulado puede integrarse a los recursos destinados al retiro mediante su transferencia a la cuenta individual administrada por una Afore.