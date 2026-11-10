El solitario voto de Lilly Téllez contra el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado: “No lo merece”

El voto en contra del homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas por parte de Lilly Téllez. La senadora del PAN fue la única legisladora que rechazó inscribir el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas en el Muro de Honor del Senado.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, fue la única legisladora que votó en contra de inscribir el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano con letras de oro en el Muro de Honor del Senado de la República.

Tras la votación, Téllez confirmó públicamente su rechazo mediante una publicación en su cuenta de X, donde aseguró que el excandidato presidencial, fallecido el pasado 28 de octubre a los 92 años, no merecía recibir dicha distinción.

Su postura provocó reacciones entre integrantes de la Cámara Alta, particularmente del senador Gerardo Fernández Noroña, quien cuestionó la decisión de la legisladora panista.

¿Por qué Lilly Téllez votó contra el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas?

Luego de que el Senado aprobara la inscripción del nombre de Cuauhtémoc Cárdenas en el Muro de Honor, Lilly Téllez utilizó sus redes sociales para explicar el sentido de su voto y manifestar su desacuerdo con la propuesta.

“Solo un voto en contra de que el nombre de C. Cárdenas se inscriba en el muro de honor. Yo voté en contra, no lo merece”, escribió la senadora en X.

Solo un voto en contra de que el nombre de C. Cárdenas se inscriba en el muro de honor. Yo voté en contra, no lo merece. https://t.co/wSVMEF0X2a — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 10, 2026

Su decisión contrastó con el respaldo de los demás senadores presentes, incluidos integrantes del PAN, quienes votaron a favor de la iniciativa.

El reconocimiento busca destacar la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas como una de las figuras vinculadas con la apertura democrática de México, particularmente por su participación en los movimientos políticos que impulsaron la competencia electoral y la creación de nuevas fuerzas partidistas.

Gerardo Fernández Noroña responde al voto de Lilly Téllez

La reacción del senador Gerardo Fernández Noroña no se hizo esperar y cuestionó la postura de Lilly Téllez, siendo la única integrante de la Cámara Alta en rechazar el homenaje.

“Ninguna sorpresa, que el único voto en contra de inscribir el nombre del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en el muro de honor del Senado sea el de Lilly Téllez. La pinta de cuerpo completo”, publicó el legislador.

Fernández Noroña en respuesta al voto en contra de Lilly Téllez al homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas. El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, arremetió en contra del voto solitario de Lilly Téllez respecto al homenaje de Cuauhtémoc Cárdenas.

Asimismo, durante la discusión legislativa, la senadora del PRI Carolina Viggiano sostuvo que la trayectoria de Cárdenas trascendió las diferencias partidistas y contribuyó a modificar el sistema político mexicano.

Por su parte, Amalia García, de Movimiento Ciudadano, destacó su participación en la construcción de instituciones democráticas y mecanismos de contrapeso al poder.