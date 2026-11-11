Diputados aprueban Presupuesto 2027 por 10.6 billones de pesos

Cámara de Diputados Presupuesto de Egresos de la Federación 2027

Después de más de 20 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, sin modificaciones, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal.

En la votación en lo particular, el decreto recibió 352 votos a favor, 130 en contra y ninguna abstención. Una vez avalado, el documento fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, con lo que concluyó el proceso legislativo en la Cámara baja.

El presidente de la Mesa Directiva, el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, informó que quedaron aprobados los artículos y anexos reservados en los términos del dictamen, por lo que el Presupuesto de Egresos quedó avalado en su totalidad.

Durante la discusión, legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron propuestas para modificar los artículos, disposiciones transitorias y anexos del proyecto. Sin embargo, las reservas fueron retiradas, no se admitieron a discusión o se solicitó que quedaran registradas en el Diario de los Debates, por lo que el decreto no tuvo cambios.

Gasto aumentará

El presupuesto aprobado representa un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos respecto al de 2026, equivalente a un crecimiento real de 1.3 por ciento. Del monto total, 69.9 por ciento corresponde al gasto programable, mientras que el 30.1 por ciento restante se destinará a erogaciones no programables.

Para el ejercicio fiscal 2027 se proyecta un déficit presupuestario de un billón 358 mil 558 millones 800 mil pesos. En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), se estableció una meta de balance financiero de 95 mil 103 millones de pesos y un límite de gasto en servicios personales de 118 mil 609 millones 169 mil 760 pesos.

Para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el documento contempla una meta de balance financiero de 25 mil 49 millones 336 mil pesos, así como un techo de gasto en servicios personales de 94 mil 44 millones 496 mil 887 pesos.

El gasto público mantendrá como prioridades los rubros de educación, salud y vivienda, con la intención de ampliar la cobertura y atender a personas, comunidades y regiones que históricamente han enfrentado condiciones de exclusión.

Programas prioritarios e inversión pública

Los programas prioritarios recibirán un billón 25 mil 400 millones de pesos, cantidad equivalente a 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Por su parte, el gasto de inversión previsto para 2027 será de un billón 133 mil 613.2 millones de pesos.

El presupuesto también incorpora dos nuevos anexos transversales. El número 32, denominado “Movilidad y Seguridad Vial”, contará con 175 mil 45.5 millones de pesos, mientras que el anexo 33, enfocado en “Diversidad Sexual y de Género”, tendrá una propuesta de recursos por 43 mil 369.4 millones de pesos.

Reducción al INE

Entre los ajustes aprobados se encuentra una disminución de seis mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE). De esos recursos, tres mil millones se canalizarán al sector educativo, específicamente al programa La Escuela es Nuestra.

El resto de las reasignaciones contempla mil millones de pesos para medio ambiente, 300 millones para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, y 700 millones para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

También se destinarán 618 millones de pesos al programa de primera infancia, 362 millones a la Secretaría de las Mujeres y 20 millones al sector turístico.

Adicionalmente, el presupuesto considera una reasignación de seis mil 500 millones de pesos dentro del Ramo 16 para comenzar la construcción del Nuevo Acueducto Calderón-San Gaspar y del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara.

Las obras tienen como propósito mejorar el suministro de agua potable y atender los problemas históricos de abastecimiento que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara, en Jalisco.