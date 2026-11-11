Cáncer de próstata, neoplasia maligna que más muertes cobra por miedo o tabúes

campaña Campaña "Checarse es tenerlos bien puestos", busca crear conciencia en los hombres de la importancia de acudir a revisión médica periódica, ya que una detección temprana y oportuna puede cambiar la vida

El cáncer de próstata es la enfermedad oncológica que ocupa el primer lugar de mayor impacto en hombres y también el primer lugar en muertes, con más de 25 mil nuevos diagnosticados cada año y más de 7,500 fallecimientos.

La importancia de acudir al médico a revisiones a partir de los 40 años, es porque cuando este cáncer se detecta en etapas tempranas, el paciente tiene una mayor probabilidad de sobrevida, destacó el doctor Sergio Tena colíder de Asuntos Médicos para Cáncer de Próstata en Astellas Farma México.

El reto es que cada vez un mayor número de hombres tengan conciencia de la importancia de estar pendientes de su salud masculina, y comiencen a revisar su próstata a partir de los 40 años, e incluso antes si existen antecedentes familiares, pero no lo hace, pese a los avances médicos en la materia, “por miedo, vergüenza y los prejuicios alrededor de las pruebas de detección”.

De cara a la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, el próximo 29 de noviembre, destacó la puesta en marcha de la campaña “Checarse es tenerlos bien puestos”, con la finalidad de crear conciencia en los hombres y que vayan a revisiones médicas periódicas con el urólogo y vencer esa falsa creencia de que “realizarse una revisión prostática disminuye la masculinidad, cuando en realidad es un acto de responsabilidad con la propia salud y con la familia”.

Resaltó que esta neoplasia maligna puede tener comportamientos distintos: algunos tipos crecen lentamente y pueden requerir tratamiento mínimo, en tanto que otros, son agresivos y pueden diseminarse rápidamente, variabilidad que hace que el diagnóstico oportuno y la valoración médica sean esenciales para definir el abordaje adecuado.

REVISARTE, NO TE HACE MENOS HOMBRE

“Queremos que los hombres entiendan que hacerse una revisión no nos hace menos hombres. Al contrario: cuidar la salud, escuchar a quienes nos quieren y acudir al médico a tiempo puede hacer la diferencia para seguir presentes con nuestras familias. Checarse es una decisión de valentía, responsabilidad y amor propio”, ya que esta enfermedad se detecta en 1 de cada 6 hombres, aunado a que entre el 60 %y 70% de los pacientes llegan cuando el tumor ya está desarrollado”.

La buena noticia para todos los hombres en edad de comenzar a checar su próstata es que cuando la detección se hace a tiempo la tasa de supervivencia a cinco años es superior al 85%.

ALGUNAS SEÑALES A LAS QUE SE DEBE PONER ATENCIÓN

Debido a que este tipo de cáncer no da señales en etapas tempranas, es importante acudir al médico a una valoración si se presentan síntomas como: dificultad para comenzar a orinar, o que al hacerlo el flujo sea débil, lento o intermitente, frecuentes ganas de orinar, sobre todo por la noche, sensación de no vaciar la vejiga por completo, dolor o ardor al orinar.

En etapas avanzadas suele presentarse: dolor persistente en la espalda baja, caderas, pelvis o la parte superior de los muslos, disfunción eréctil repentina, debilidad, adormecimiento o pérdida de sensibilidad en las piernas o los pies, pérdida de peso involuntaria.

Es importante mencionar que el cáncer de próstata se origina debido al crecimiento anormal de células en esta glándula, y una manera sencilla de detectarlo es a través del antígeno prostático, que es la toma de una muestra de sangre, para confirmar si hay alguna anomalía desde etapas iniciales.

El doctor Tena, enfatizó que a partir de los 40 años, los hombres deben acudir al médico para realizarse los análisis correspondientes, que pueden incluir exploración física mediante revisión de la próstata y examen de antígeno prostático.

En este mismo sentido, enfatizó que la innovación en cáncer de próstata “también exige que más hombres lleguen a diagnósticos oportunos. Cuando un paciente se atiende a tiempo, existen más posibilidades de definir el mejor abordaje y preservar su calidad de vida. Por eso, hablar de innovación es hablar de prevención, información y revisión médica sin estigmas”, estableció.