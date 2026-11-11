Frente Frío 5 en México: ¿Hasta cuándo durará y dónde bajarán más las temperaturas?

Frente Frío núm. 5 México enfrentará una complicada fase metereológica debido a que el nuevo Frente Frío 5 se combinará con otros fenómenos, provocando lluvias intensas y temperaturas de hasta -5 °C.

Las complicaciones en el país debido a las condiciones climatológicas no se detendrán esta segunda semana de noviembre, ya que México enfrentará la entrada del Frente Frío 5, cuya manifestación se combinará con otros sistemas atmosféricos que incrementarán la posibilidad de lluvias intensas en distintas entidades del territorio mexicano.

En su pronóstico para este miércoles 11 de noviembre, el Servicio Metereológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), reportó que el nuevo frente frío se aproximará a la región noreste de México el día de hoy, interactuando con la corriente en chorro subtropical.

Frente Frío en México: ¿cuándo inicia y hasta cuándo durará?

El nuevo frente frío ingresará a México este miércoles 11 de noviembre por la región noroeste del país, donde ocasionará lluvias de fuertes a muy fuertes, rachas de viento y un descenso de las temperaturas, principalmente en las zonas serranas.

De acuerdo con el SMN, este sistema interactuará con la corriente en chorro subtropical y una masa de aire frío, lo que favorecerá las precipitaciones, el ambiente frío durante las madrugadas y un evento de Norte en regiones del litoral del Golfo de México.

Mañana se aproximará un #FrenteFrío al territorio nacional. Todo lo relacionado con este sistema y los sistemas frontales que ingresan a nuestro país, consúltalo en https://t.co/i3WiJ4nYVI https://t.co/BanlSjuiI3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 11, 2026

Los efectos del frente frío 5 comenzarán a sentirse este miércoles, no obstante, especialistas prevén que las condiciones metereológicas asociadas se extiendan durante los días jueves y viernes de esta semana, mientras que para sábado 14 de noviembre, el sistema entraría en una etapa de disipación sobre el mar Caribe.

Entre sus principales efectos se encuentran temperaturas mínimas de hasta -5 grados Celsius en zonas montañosas, además de lluvias intensas y vientos fuertes en distintas entidades.

¿En qué estados se vivirán las temperaturas más bajas del Frente Frío 5?

El descenso de temperaturas afectará principalmente a las regiones montañosas del norte y centro de México, donde la masa de aire frío favorecerá heladas durantes las primeras horas del día.

Los estados con las temperaturas mínimas pronosticadas son:

De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California , Chihuhua y Durango .

zonas serranas de , y . De 0 a 5 °C: zonas montañosas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Además del frío, las entidades del noroeste como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, registrarán cambios en las condiciones del tiempo, con precipitaciones y rachas de vientos, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones ante las bajas temperaturas en zonas altas, donde podrían presentarse heladas.

Lluvias intensas en México este 11 de noviembre: ¿dónde lloverá este miércoles?

El pronóstico meterológico para este miércoles 11 de noviembre contempla lluvias de distinta intensidad en varias regiones de México. Las precipitaciones estarán relacionadas con la aproximación del frente frío número 5, la corriente en chorro subtropical y canales de baja presión.

#Lluvias y #Chubascos con #DescargasEléctricas, se pronostican para entidades del norte de #México, en las próximas horas; mientras que en estados del occidente, sur y sureste, además de #Veracruz, se prevén lluvias aisladas ⬇️ https://t.co/iQyiBOxrng — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 11, 2026

Según lo alertó el Servicio Metereológico Nacional en su pronóstico reciente, las lluvias se distribuirán de la siguiente manera:

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas. Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.

Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo. Chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México , Estado de México , Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, , , Tlaxcala, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Colima.

Para la capital del país, las lluvias podrían comenzar de manera aislada alrededor de las 14:00 horas, sin embargo, la mayor probabilidad se concentrará a partir de las 20:00 horas de este miércoles.

Las precipitaciones más intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecidas de ríos o arroyos. Debido a ello, autoridades recomiendan a la población a mantenerse atenta a los avisos metereológicos y tomar precauciones durante los traslados.