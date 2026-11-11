Hacienda prevé crecimiento económico de al menos 2% para 2027

Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador

Hacienda prevé que la economía de México crecerá al menos 2% en 2027

Édgar Amador confía en que el consumo, la inversión y el sector externo impulsen el crecimiento económico

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, estimó que la economía mexicana crecerá al menos 2% durante 2027, impulsada por el dinamismo del consumo interno, el fortalecimiento de la inversión pública y privada, así como por una mayor contribución del sector externo.

Durante la inauguración del Encuentro Amafore 2026, el funcionario señaló que el Gobierno de México mantiene entre sus prioridades atender de manera responsable los compromisos pensionarios de las y los trabajadores que cotizan en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otras entidades públicas.

Asimismo, indicó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, también se busca garantizar el pago de los programas sociales dirigidos a las personas adultas mayores y a las mujeres, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, los cuales, afirmó, se han consolidado como un piso de protección social para millones de mexicanas y mexicanos.

Hacienda destaca estabilidad económica y cumplimiento de compromisos sociales

Amador subrayó la importancia de preservar los fundamentos macroeconómicos del país, fortalecer las fuentes internas de crecimiento y generar condiciones favorables para que la inversión productiva continúe ampliando las capacidades de la economía nacional.

Respecto a las perspectivas económicas, el titular de Hacienda reiteró su expectativa de que durante 2027 se mantenga el dinamismo de la actividad económica, con un crecimiento de al menos 2%.

Explicó que esta proyección estaría respaldada por la evolución del consumo interno, el impulso de la inversión pública y privada, así como por una mayor participación del sector externo.

El funcionario reiteró que el reto consiste en mantener la estabilidad económica y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de las obligaciones pensionarias y de los programas de protección social, en un contexto en el que estos compromisos representan una prioridad para la administración federal.