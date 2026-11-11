IMSS-Bienestar anuncia 12 acciones en 120 días para fortalecer los servicios de salud

Durante la Mañanera del Pueblo, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, presentó un paquete de 12 acciones que se implementarán en un periodo de 120 días, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos de salud, mejorar las condiciones laborales del personal médico y ampliar la capacidad de atención en todo el país.

Señaló que las medidas responden a una estrategia que busca fortalecer las instituciones públicas para garantizar el acceso a los servicios de salud de manera gratuita y con mejores condiciones de atención.

“Las acciones guardan una coherencia y una misma visión, fortalecer lo público para garantizar la atención a la salud”, afirmó.

Como primera medida, Svarch anunció que se otorgará certeza laboral a 118 mil trabajadores mediante su incorporación a plazas del IMSS-Bienestar. De este universo, 21 mil 941 empleados mantienen actualmente contratos eventuales, algunos bajo condiciones laborales precarias y con salarios que serán mejorados.

El director también defendió los resultados del modelo IMSS-Bienestar y destacó el incremento en la prestación de servicios médicos desde que la institución asumió la operación de los sistemas estatales de salud en 2023.

De acuerdo con las cifras presentadas, las consultas generales aumentaron 55% en las entidades incorporadas al organismo, al pasar de 37.3 millones de personas atendidas gratuitamente a 58.3 millones de consultas proyectadas para 2026.

Svarch contrastó estos resultados con los registrados en las ocho entidades que mantienen la operación de sus propios servicios estatales, donde el crecimiento de las consultas generales fue de apenas 4%.

Actualmente, 24 entidades federativas forman parte del IMSS-Bienestar, mientras que ocho conservan sus propios esquemas de atención médica.

La diferencia también se refleja en los servicios especializados. Según el funcionario, las consultas de especialidad aumentaron 105% en los estados integrados al IMSS-Bienestar, frente al 27% registrado en las entidades que mantienen sus sistemas estatales.

Esto representa que, en un periodo de tres años, las consultas de especialidad prácticamente se duplicaron en la red de atención del organismo.

Las 12 acciones del IMSS-Bienestar

El plan contempla medidas en materia laboral, infraestructura, equipamiento, medicamentos y atención médica. Entre los principales compromisos destacan:

1. Certeza laboral: incorporación de 118 mil trabajadores a plazas del IMSS-Bienestar.

2. Más especialistas y personal de enfermería: fortalecimiento de los equipos de profesionales de la salud.

3. Equipamiento de alta tecnología: instalación de 212 equipos especializados.

4. Equipos médicos: incorporación de más de 14 mil equipos de uso diario.

5. Nuevas unidades médicas: apertura de siete unidades bajo un modelo de hospital escuela, además de la construcción de cinco hospitales y la sustitución de otros 23, algunos con más de un siglo de antigüedad.

6. Mantenimiento: rehabilitación y fortalecimiento de 244 unidades médicas.

7. Servicios hospitalarios: ampliación y fortalecimiento de la atención en hospitales.

8. Abasto de medicamentos: distribución de 100 millones de piezas de medicamentos durante los próximos 120 días.

9. Nacer con Bienestar: acciones enfocadas en la atención de la mortalidad materna e infantil.

10. Calidad y trato digno: mejora de la atención y los servicios que recibe la población.

11. Expediente electrónico inteligente: implementación de herramientas digitales para fortalecer el seguimiento médico de los pacientes.

12. Todo en tu clínica: estrategia orientada a acercar y facilitar los servicios de salud a la población.