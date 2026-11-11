Infonavit entrega viviendas para el Bienestar en Aguascalientes; ya van más de 50 mil en todo el país

Viviendas para el Bienestar Entrega de viviendas en Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, acompañó a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, y al director general del Infonavit, Octavio Romero, en una trasmisión simultanea en la Conferencia Matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, entregaron 72 Viviendas para los Trabajadores en el fraccionamiento Infonavit El Barranco, ubicado en el municipio de Francisco de los Romo.

Durante el recorrido, las autoridades informaron que el desarrollo cuenta con 152 viviendas y que con esta jornada concluyó la entrega de las unidades contempladas en el conjunto habitacional. El predio donde se construyó fue donado por el gobierno estatal y las autoridades municipales para impulsar el programa de vivienda social.

Jiménez señaló que Aguascalientes registra avances en el cumplimiento de su meta habitacional y destacó que el objetivo estatal se amplió de seis mil a más de 20 mil viviendas. También indicó que existen 92 predios adicionales que podrán ser donados al Infonavit y a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para desarrollar nuevos proyectos.

Alcanzar 17 mil viviendas contratadas

La gobernadora explicó que el estado ya cuenta con más de ocho mil viviendas contratadas y que antes de finalizar el año buscará sumar otras nueve mil, con la intención de llegar a 17 mil unidades y alcanzar alrededor de 86 por ciento de la meta establecida.

Por su parte, Edna Vega precisó que el objetivo para Aguascalientes es de 24 mil 300 viviendas y aseguró que el programa presenta avances favorables. Añadió que se trabaja en coordinación con el Infonavit y que también se busca fortalecer la participación de Conavi y del Fovissste para ampliar la cobertura.

En el recorrido, Octavio Romero informó que a nivel nacional se han desarrollado 143 conjuntos habitacionales, de los cuales 57 ya concluyeron al 100 por ciento. Asimismo, señaló que se han colocado más de 50 mil viviendas y que durante noviembre se abrirán nueve desarrollos adicionales; uno ya fue puesto en marcha y los ocho restantes se sumarán en las próximas semanas.

Beneficiaria destaca la posibilidad de tener una vivienda propia

Durante la entrega, Olga Lidia Contreras, una de las beneficiarias, mostró su casa junto con su hija Paola, de 10 años, y agradeció la oportunidad de contar con un espacio propio. La menor destacó que le gustaron las habitaciones porque son amplias y le permitirán tener mayor privacidad.

Contreras relató que es madre soltera de dos hijas y que trabaja en actividades agrícolas, principalmente en la siembra y cosecha. Explicó que durante mucho tiempo buscó un lugar donde vivir y tuvo que tocar varias puertas antes de conseguir el apoyo para acceder a una vivienda.

La beneficiaria expresó su satisfacción por haber obtenido una casa propia y reconoció que el proceso representó una oportunidad que durante años consideró difícil de alcanzar.

En el acto también estuvieron presentes otras familias beneficiarias, quienes recibieron sus viviendas como parte de la conclusión de las entregas en el fraccionamiento El Barranco.