IMSS capacita a personal para fortalecer seguridad hospitalaria ante emergencias y desastres

capacitación IMSS En el Centro Médico Nacional La Raza inició la estrategia nacional de capacitación de todo el persona médico, de enfermería y de todas las áreas hospitalarias, como parte del Programa Hospital Seguro, para fortalecer la preparación y respuesta de las unidades médicas ante emergencias y desastres

Como parte del Programa Hospital Seguro, el Seguro Social fortalece la preparación de sus unidades médicas ante emergencias y desastres mediante el desarrollo de capacidades del personal.

Con la participación de profesionales de las áreas médica, enfermería, protección civil y administrativas, se busca contribuir a la seguridad de pacientes, trabajadores y usuarios, así como a la continuidad de los servicios médicos.

El doctor Jorge Luis Ponce Hernández, jefe de Área Médica en la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud, informó que en el Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, se realizó un taller de fortalecimiento de capacidades dirigido a personal de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Ciudad de México Norte y Sur, así como de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Lomas Verdes y de las UMAE de los Centros Médicos Nacionales La Raza y Siglo XXI.

Indicó que el fortalecimiento de capacidades busca homologar acciones y responsabilidades a fin de que cada integrante el personal conozca su función específica durante una situación crítica, favoreciendo una respuesta organizada, coordinada y oportuna frente a emergencias o desastres.

de ahí, que el programa incluye el desarrollo de planes hospitalarios de respuesta ante emergencias y desastres, análisis estratégico de riesgos, uso de herramientas digitales y ejercicios de simulación que permiten evaluar procedimientos, identificar áreas de oportunidad y promover la mejora continua en los establecimientos de salud.

Dichas acciones forman parte de una estrategia institucional impulsada por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y de la coordinadora de Proyectos Especiales en Salud, doctora Janett Alvarado González, con visión de largo plazo para evolucionar del concepto de Hospital Seguro al de Hospital Resiliente, capaz de absorber impactos, adaptarse a situaciones adversas y aprender de ellas para fortalecer su funcionamiento.

El doctor Ponce Hernández añadió que la meta es extender esta capacitación a todas las regiones del país y cubrir el 100 por ciento de los OOAD, así como unidades de todos los niveles de atención.

El programa también incorpora una visión incluyente al considerar a las personas con discapacidad dentro de los protocolos de preparación y respuesta, con el objetivo de no dejar a nadie atrás y asegurar que los servicios médicos permanezcan operativos cuando la población más los necesita.