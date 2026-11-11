Mario Delgado anuncia acciones para visibilizar, reconocer y promover el trabajo de docentes de Misiones Culturales

misiones culturales El secretario de Educacion, Mario Delgado, anuncia acciones que permitan visibilizar, reconocer y promover el trabajo de docentes en las Misiones Culturales, las cuales tienen más de 100 años de existencia, a las cuales, el actual gobierno federal busca fortalecerlas

En el marco de la inauguración del Congreso Nacional Pedagógico, en conmemoración del 103 aniversario de las Misiones Culturales, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció cuatro acciones para visibilizar, reconocer y fortalecer el trabajo de las y los maestros que hacen posible ese modelo educativo, que los gobiernos neoliberales pretendieron desaparecer y que la Cuarta Transformación busca revitalizar.

Acompañado del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda e integrantes de las Misiones Culturales de 26 entidades del país, el funcionario federal destacó que como primera acción, sus integrantes podrán participar en los procesos de promoción horizontal y admisión, como un acto de reconocimiento y justicia a su labor, en congruencia con la política educativa del actual gobierno.

En segundo lugar, señaló que las Misiones Culturales ya cuentan con nuevos programas sintéticos y propuestas curriculares desarrolladas por sus propios integrantes, lo que permitirá fortalecer su labor educativa.

Como tercera acción, se modificará el Reglamento Interior de la SEP para que la Subsecretaría de Educación Básica cuente con un área responsable de organizar y coordinar los esfuerzos de las Misiones Culturales.

La cuarta acción impulsará un trabajo de investigación y documentación para recuperar, preservar y escribir la historia de las Misiones Culturales, bajo la coordinación de la subsecretaria de Educación Básica.

Todo lo anterior, dijo, permitirá tener un impacto mayor, “estoy seguro de que tendrá más visibilidad y reconocimiento su trabajo”.

Delgado Carrillo subrayó que es necesario reconocer el abandono al que fueron sometidas estas iniciativas en administraciones anteriores. “Porque hay que decirlo tal cual: en los gobiernos neoliberales los querían desaparecer, querían desaparecer a las Misiones, sus plazas, el concepto mismo original de las Misiones. Y nosotros tenemos que seguir trabajando para darles su lugar, su reconocimiento en el Sistema Educativo Nacional”, manifestó.

Delgado Carrillo señaló que las Misiones Culturales son parte de nuestra historia y de nuestro presente, y que su legado recuerda que la educación cobra sentido cuando está al servicio de la diversidad, la justicia y el bienestar de las comunidades.

El líder del sindicato magisterial Cepeda Salas, señaló que el reto actual consiste en articular los objetivos de las Misiones Culturales con la estrategia de formar ciudadanos libres, con pensamiento crítico y comprometidos con sus comunidades. Asimismo, reconoció a los docentes que las integran, pues su trabajo contribuye a erradicar la marginación que históricamente han enfrentado los pueblos indígenas y las comunidades campesinas del país.

El presidente de la Fundación Nacional José Vasconcelos A.C. de Misiones Culturales, Miguel Ángel Solís Ramírez, destacó que las Misiones ya forman parte de la Estrategia Nacional de Formación Continua, lo que representa un avance significativo para este modelo educativo.

El secretario Delgado Carrillo entregó la Medalla al Mérito “José Vasconcelos” a los docentes Víctor Manuel Alcaráz, de Colima; Héctor Olivas , de Durango, y al supervisor Pedro Ramón Arrazola, de Puebla, las maestras María de la Luz Rodríguez, de Chihuahua, con más de 32 años de experiencia, y Romana del Jesús Stau, de Campeche, con más de 35 años de servicio en las Misiones Culturales.