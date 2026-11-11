Marina despliega mil 300 elementos en Michoacán para combatir extorsión y proteger a productores

Marina en Michoacán

La Secretaría de Marina mantiene un despliegue de mil 300 elementos y 61 vehículos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Coahuayana y Aquila, Michoacán, como parte de las acciones para debilitar a las organizaciones delictivas, combatir la extorsión contra productores y reforzar la seguridad en las comunidades.

De acuerdo con el balance presentado por la dependencia este 11 de noviembre, las operaciones se desarrollan bajo tres líneas de trabajo: atención a las causas, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con el Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales.

En el ámbito social, la Marina participa junto con el gobierno de Michoacán en la limpieza, desazolve y recuperación de más de 500 hectáreas del Lago de Pátzcuaro, además de trabajar en la rehabilitación de sus canales de navegación. También realiza jornadas de atención médica de primer contacto en comunidades de difícil acceso.

Operativos contra el narcotráfico y la extorsión

En materia de inteligencia e investigación, la dependencia utiliza el análisis de rutas de tráfico marítimo y de las estructuras delictivas para orientar sus operaciones contra el narcotráfico y la extorsión a productores agrícolas, con atención en objetivos y regiones consideradas prioritarias.

Para respaldar estas acciones, el despliegue cuenta con buques, helicópteros, sistemas aéreos no tripulados y drones, que permiten realizar labores de vigilancia y operaciones especiales desde las zonas marítimas hasta los corredores terrestres.

Entre los resultados destacados por la Marina se encuentra la desarticulación de la célula conocida como “Los Pichilinguillos”, señalada por su participación en el tráfico internacional de cocaína a través del litoral michoacano, así como la captura de integrantes de grupos relacionados con la extorsión a agricultores.

También sobresale la detención de Rafael “N”, alias “R2”, identificado como presunto líder de “Los R” y señalado como supuesto coautor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

Afectación económica a grupos delictivos supera los 5 mil millones

La coordinación entre autoridades federales y estatales también está enfocada en proteger las cadenas logísticas de los sectores agrícola y minero hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, además de reforzar la vigilancia portuaria y aduanera para combatir la evasión fiscal y el traslado de mercancías ilícitas.

Como resultado de las operaciones conjuntas, las autoridades reportaron una afectación económica superior a 5 mil 355 millones de pesos a las organizaciones delictivas, así como la detención de 119 personas.

En los aseguramientos se contabilizan más de 10 toneladas de cocaína, 7.5 toneladas de metanfetamina y 31 toneladas de marihuana. Además, fueron inhabilitados seis laboratorios clandestinos y decomisados 206 vehículos, seis embarcaciones, 77 armas y más de cuatro mil cartuchos.

A estos resultados se suma el aseguramiento de más de un millón y medio de cajetillas de cigarros apócrifos, como parte de las acciones contra las actividades ilícitas que generan recursos para estos grupos.

La Marina señaló que mantendrá el trabajo coordinado y las operaciones en Michoacán para reducir las fuentes de financiamiento y la capacidad operativa de las organizaciones criminales, así como brindar protección a productores y comunidades de la entidad.