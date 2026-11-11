IMSS-Bienestar anuncia nuevo Centro Integral de Salud Renal en el Edomex

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, anunció la próxima inauguración del Centro Integral de Salud Renal en el Estado de México y destacó la creación de unidades de hemodiálisis. Señaló este como un proyecto emblemático dentro de la consolidación del IMSS Bienestar.

El funcionario también señaló que no solo se trata de unidades para realizar hemodiálisis, sino de un centro completo enfocado a dar atención de forma integral a las enfermedades renales. Destacó la importancia de esta obra debido a que este servicio no estaba garantizado para la población sin seguridad social y representaba un fuerte gasto para los pacientes y familiares.

“La población tenía que pagar una sesión de sustitución renal en el sector privado, por muy económico que fuera, y lo saben nuestras y nuestros pacientes, significaba un gasto de 1,800 hasta 2,500 pesos y un paciente requiere a la semana al menos de dos a tres sesiones para garantizar la sustitución renal adecuada”

La unidad se pondrá en marcha como parte del plan de rescate de la zona oriente del Estado de México, y representa la primera de una serie de unidades de hemodiálisis ambulatorias de atención renal que se pondrán en operación.

“El lunes la inauguramos y si nos permiten hacemos una transmisión para la puesta en marcha de esta unidad” apuntó.

Además, respondiendo a los cuestionamientos sobre las jornadas de cirugías reconstructivas en Veracruz que está realizando el IMSS Bienestar junto a un hospital de Texas pediátrico a infantes que sufrieron heridas por quemaduras, Alejandro Svarch respondió que son parte de las tareas que realizan los equipos quirúrgicos itinerantes.

Sin embargo aclaró que no se tratan de jornadas, sino de un programa que se mantendra de forma permanente.

“En una primera etapa atendimos el rezago de cirugías generales que tenían los hospitales rurales, en este caso en Veracruz y ahora que ya se acabó la la programación quirúrgica en esos hospitales de cirugía general, cirugía de apéndice, vesícula, cirugía de rodilla, cirugía de cadera, estamos expandiendo para otras ofertas quirúrgicas, incluyendo cirugía de atención pediátrica, cirugía endocrinológica, cirugía torácica” finalizó