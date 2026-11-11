Profeco alerta por fraudes en compras por internet; revela los “recursos oscuros” que usan para que gastes más

Revista del Consumidor advierte sobre estrategias negativas durante las compras en línea

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a las personas consumidoras sobre las estrategias engañosas que utilizan algunos comercios en internet para influir en las decisiones de compra y hacer que gasten más dinero o acepten condiciones que no desean.

En la sección Entorno Digital de la edición de noviembre de 2026 de la Revista del Consumidor, la dependencia explica los llamados “recursos oscuros”, prácticas de diseño en páginas web y aplicaciones que buscan manipular el comportamiento de quienes compran en línea.

De acuerdo con la Profeco, estas estrategias recurren a información confusa o incompleta, mensajes de urgencia, opciones preseleccionadas y procesos que dificultan tomar decisiones informadas.

¿Cuáles son los trucos que detectó Profeco en las compras por internet?

Entre los mecanismos más utilizados por las tiendas en línea destacan:

Mensajes de escasez o urgencia: buscan presionar al consumidor para comprar de inmediato, reduciendo el tiempo para comparar precios, revisar condiciones o pensar si realmente necesita el producto.

buscan presionar al consumidor para comprar de inmediato, reduciendo el tiempo para comparar precios, revisar condiciones o pensar si realmente necesita el producto. Opciones preseleccionadas sin consentimiento: durante el proceso de pago aparecen casillas marcadas automáticamente, como seguros adicionales o envíos premium, lo que incrementa el costo final de la compra.

durante el proceso de pago aparecen casillas marcadas automáticamente, como seguros adicionales o envíos premium, lo que incrementa el costo final de la compra. La trampa de los botones: consiste en diseñar la página para que una opción resulte más visible o atractiva que otra, por ejemplo, resaltando el botón de “Pagar ahora” y ocultando o minimizando el de “Seguir buscando” .

consiste en diseñar la página para que una opción resulte más visible o atractiva que otra, por ejemplo, resaltando el botón de y ocultando o minimizando el de . Diferencia entre el precio anunciado y el precio final: un producto puede parecer barato inicialmente, pero durante el proceso de compra se agregan cargos, comisiones o servicios adicionales que elevan el monto a pagar.

Recomendaciones de Profeco para evitar caer en engaños

Para reducir el riesgo de ser víctima de estas prácticas, la Profeco recomienda:

Analizar si realmente se necesita el producto antes de comprar.

Desconfiar de mensajes que presionen para realizar una compra inmediata.

Revisar cuidadosamente las casillas preseleccionadas antes de pagar.

Verificar el precio final, incluidos impuestos, comisiones y servicios adicionales, antes de confirmar la compra.

La dependencia recordó que comparar opciones y leer con atención las condiciones de venta puede ayudar a evitar gastos innecesarios y decisiones inducidas durante las compras por internet.