Robo al autotransporte supera los 7 mil millones de pesos anuales; AI27 llama a fortalecer la seguridad

El robo al autotransporte de carga representa un impacto económico estimado en más de 7 mil millones de pesos anuales en México, una problemática que, sumada a las nuevas restricciones comerciales de Estados Unidos, obliga a las empresas a replantear sus estrategias de seguridad y protección patrimonial.

En ello conisidieron expertos, tras una mesa moderada por Ana María Salazar, reconocida especialista en seguridad nacional y relaciones México-Estados Unidos, en la que participaron representantes del sector empresarial, autoridades de seguridad y especialistas en prevención de riesgos.

Entre los participantes destacaron: el General de Brigada Juan Carlos Guzmán Giadans, representante de la Guardia Nacional; el comisario Luis Abraham Said Báez Martínez, director de Evaluación y Despliegue de la Dirección General de Asuntos Internos; y Luis Bosch, Director General de AI27.

En la mesa de expertos, Luis Bosch, Director General de AI27, empresa mexicana especializada en seguridad con casi 25 años de trayectoria, destacó la necesidad de evolucionar hacia modelos de protección integral que combinen innovación tecnológica, inteligencia preventiva y talento humano para anticipar riesgos y garantizar la continuidad operativa de las organizaciones.

transporte de carga La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular reconoce acciones del gabinete de seguridad federal que ha permitido una reducción en el delito de robo al transporte de carga en el estado de Puebla (Crisanta Espinosa Aguilar)

Es posible evitar riesgos tales como robo de mercancías, de vehículos, entre otros, y sobre todo sanciones de diversa índole, mediante la prevención estableciendo políticas dentro de las empresas con la finalidad de asegurar los bienes y mercancías de las empresas.

Además, determinar y operar estrategias en las áreas de seguridad y logística de manera acertada permite no solamente los objetivos punto a punto, sino que, adicionalmente, esto puede derivar en mejores y más eficientes procesos al interior que permiten generar economías tan importantes tales como una disminución en gastos diversos, por mediante cuidar alguno, la disminución en el pago de seguros de los bienes.

“En un entorno donde las amenazas evolucionan constantemente, la seguridad deja de ser una función exclusivamente operativa para convertirse en un componente estratégico de la gestión empresarial”, subrayó el director general de AI27.

Expertos En la mesa participaron servidores públicos del ramo de la seguridad y empresarios.

Asimismo, se destacó que AI27 cuenta con equipos altamente especializados y tecnología de vanguardia para brindar atención las 24 horas del día, fortalecer la seguridad de las empresas y sus colaboradores, prevenir riesgos y garantizar una respuesta oportuna ante incidentes, en estrecha coordinación con las autoridades.

Bajo el liderazgo de Luis Bosch, AI27 prioriza la protección de las personas como eje fundamental de su estrategia de seguridad. Más allá de resguardar mercancías, instalaciones y activos, la compañía enfoca sus esfuerzos en salvaguardar la vida y la integridad de operadores y colaboradores, mediante acciones preventivas, protocolos especializados y tecnología de vanguardia. Para AI27, la seguridad comienza con las personas, porque proteger el capital humano es también proteger el futuro de las empresas.