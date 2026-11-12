Harfuch confirma detención de Ricardo Alejandro “N” por homicidio de Gabriel Rivas Ríos

Detienen a Ricardo Alejandro N por asesinato de Gabriel Rivas Ríos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Ricardo Alejandro “N”, señalado como probable responsable material del homicidio de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca, Morelos, ocurrido el pasado 4 de noviembre en la colonia Ejidos de Acapantzingo.

A través de sus redes sociales, el funcionario informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada en el municipio de Xochitepec, como resultado de las investigaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Morelos, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia.

Harfuch también reconoció la coordinación con el gobierno estatal y agradeció a la gobernadora Margarita González Saravia por el respaldo brindado durante las acciones de investigación. Asimismo, destacó el trabajo de la Fiscalía de Morelos y de las instituciones que participan en la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de la entidad.

“Agradecemos a la gobernadora de Morelos, @margarita_gs, su coordinación y apoyo permanente. Reconocemos el trabajo de la Fiscalía de Morelos y de las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de la entidad..” escribió en su post de X

Detención derivada de investigaciones

La captura fue informada inicialmente el 11 de noviembre por el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, quien explicó que la aprehensión derivó de las indagatorias por el asesinato del regidor.

El funcionario estatal precisó que la persona detenida sería puesta a disposición de la autoridad judicial competente, instancia que determinará su situación jurídica. También señaló que los avances en el caso fueron resultado del trabajo conjunto entre las autoridades estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz.

Con la confirmación de García Harfuch, las investigaciones no han concluido y las autoridades mantienen las diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y establecer la participación de otras personas.

Tanto el secretario federal como el fiscal de Morelos señalaron que las indagatorias continuarán para identificar a todos los involucrados, incluidos quienes pudieran tener responsabilidad material o intelectual en el homicidio, con el objetivo de que el asesinato de Gabriel Rivas Ríos no quede impune.