Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no frena caravanas migrantes; lanza ultimátum inmediato

Nueva amenaza Trump advirtió que se está formando una nueva caravana migrante y amagó con poner aranceles a México si no la detiene. (EFE)

Nueva amenaza contra México por parte de la Casa Blanca... tras la derrota republicana del 3 de noviembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su administración incrementará al doble los aranceles aplicados a productos mexicanos si el gobierno mexicano no impide el desplazamiento de caravanas migrantes que, según afirmó, avanzan hacia la frontera entre ambos países.

Dicha advertencia fue difundida mediante un mensaje en redes sociales, donde el mandatario sostuvo que se están formando nuevos contingentes de personas con destino a territorio estadounidense.

De acuerdo con su versión, entre quienes integran esos grupos hay migrantes que otros países han rechazado recibir.

Como respuesta a ese escenario, Trump planteó una condición directa a las autoridades mexicanas: detener el tránsito de las caravanas.

En caso contrario, dijo, Estados Unidos aplicará de manera inmediata un incremento en los aranceles que actualmente pesan sobre las exportaciones procedentes de México.

¿Qué dijo Trump sobre México y los aranceles?

Durante su publicación, el magnate neoyorquino aseguró que el gobierno mexicano debe impedir el avance de las caravanas migrantes y advirtió que la política comercial de Estados Unidos dependerá de la respuesta de México.

“México debe detenerlos, ahora, y si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente”, escribió el presidente estadounidense.

El mandatario señaló que funcionarios del gobierno mexicano, agentes de la Patrulla Fronteriza y elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya fueron informados sobre la situación. Además, afirmó que su administración no permitirá el ingreso de esos grupos al territorio estadounidense.

En el mismo mensaje, Trump sostuvo que varios de los migrantes que integran las caravanas son personas que otros países “no quieren recibir” y afirmó que Estados Unidos tampoco los aceptará.

Asimismo, vinculó el tema migratorio con el contexto político de su país tras las elecciones intermedias.

“Muchas de las personas en estas caravanas son aquellas que varios países no quieren: ‘Envíenlos a Estados Unidos’, dicen, ¡pero no serán aceptados!”, publicó el mandatario.

Trump concluyó su mensaje con una nueva advertencia al gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum al escribir “No habrá clemencia”, en referencia a las medidas que, dijo, podría adoptar si no se contiene el avance de las caravanas hacia la frontera.