Hoy No Circula jueves 12 de noviembre: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Tráfico en la CDMX CIUDAD DE MÉXICO, 22OCTUBRE2026.-Tráfico nocturno sobre Circuito Interior: cientos de autos y motocicletas avanzan con las luces encendidas durante la hora pico.FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM (Estrella Josento)

Ya es jueves y estamos en vísperas de que empiece el megapuente de noviembre de 2026... sin embargo, aunque muchas familias comenzarán a salir de la capital a partir de hoy, debes conocer las restricciones vehiculares.

El programa Hoy No Circula estará vigente este jueves 12 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México para los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2. La restricción opera de 5:00 a 22:00 horas.

Vehículos que sí pueden circular

Están exentos del programa:

Vehículos con holograma 0 y 00 .

. Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia y de servicios de salud.

Otras unidades exentas conforme a la normatividad ambiental vigente.

¿Aplica para vehículos foráneos?

Sí. Los vehículos con placas foráneas también deben respetar las restricciones establecidas por el programa cuando circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México, salvo las excepciones previstas por la normativa ambiental.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Quienes incumplan con el programa pueden recibir una sanción económica que supera los 3 mil pesos, además de las medidas administrativas que determinen las autoridades de tránsito.

Resumen del Hoy No Circula para este jueves 12 de noviembre

Engomado: Verde.

Verde. Terminación de placas: 1 y 2.

1 y 2. Hologramas restringidos: 1 y 2.

1 y 2. Horario: De 5:00 a 22:00 horas.

De 5:00 a 22:00 horas. Zona de aplicación: Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Recuerda que el programa Hoy No Circula puede modificarse si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una contingencia ambiental, por lo que es recomendable consultar los avisos oficiales antes de salir de casa para evitar multas y contratiempos.