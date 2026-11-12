México busca ser potencia en centros de datos: ¿qué es Weg, la empresa que invertirá 250 millones de pesos en el país? (Cuartoscuro)

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, anunció la inversión de la empresa brasileña WEG por un monto de 250 millones de dólares en México hacia el 2030.

Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este jueves 12 de noviembre en Palacio Nacional, Ebrard reportó cifras históricas en materia de inversión extranjera y destacó que la compañía representa una pieza clave para el país en la fabricación de motores eléctricos, transformadores, generadores y soluciones de automatización.

¿Qué es WEG y cuál es su presencia en México?

WEG es una compañía de origen brasileño dedicada principalmente a la fabricación de equipos electroelectrónicos y bienes de capital.

Con este nuevo anuncio, la firma tecnológica destinará recursos para construir una planta en Hidalgo, proyecto que contempla la creación de 2 mil empleos directos y 4 mil indirectos.

A lo largo de al menos 25 años de operación en el país, la empresa brasileña ha invertido alrededor de 400 millones de dólares, logrando atender a más de 2 mil clientes en México y exportar hacia más de 30 mercados internacionales.

Actualmente opera en el Estado de México y Nuevo León, a los que se sumará Hidalgo próximamente, abasteciendo tanto al mercado nacional como al de Norteamérica y Centroamérica.

¿Cuál será el enfoque de su nueva planta en Hidalgo?

Con su próximo establecimiento en territorio hidalguense, la empresa atenderá la creciente demanda derivada de la digitalización y la inteligencia artificial mediante la fabricación de equipos electrónicos estratégicos diseñados para centros de datos.

¿Qué representa esta alianza entre Brasil y México para el sector energético?

Daniel Godinho, vicepresidente global de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo WEG, explicó durante su intervención en Palacio Nacional que esta inversión responde a las nuevas necesidades de infraestructura energética que acompañan el crecimiento de los sistemas tecnológicos y la inteligencia artificial.

Ante la expansión del procesamiento de datos, que exige una infraestructura eléctrica mucho más amplia y eficiente, el proyecto fortalecerá la capacidad de fabricación nacional para cubrir la demanda de generadores, transformadores y soluciones de automatización industrial.